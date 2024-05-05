Девятимесячный ребенок проглотил иглу и неделю жил с инородным телом

Фото: iStock/sudok1
В Махачкале девятимесячную малышку госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили в брюшной полости ребенка инородное тело — иглу, пишет Telegram-канал «ЧП Кавказ».
Попытки хирургов извлечь иглу не увенчались успехом, и несчастная девочка, несмотря на проведенную операцию, ушла из жизни. Предварительные данные указывают на то, что родители не заметили, как и когда их дочь проглотила этот предмет, и только спустя неделю стали замечать ухудшение ее состояния.
Следствие проводится для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось о другом случае — врачи городской клинической больницы Энгельса спасли ребенка с инородным телом в желудке. Медики обнаружили там магнит, к центру которого был прикручен острый шуруп.
Читайте также:
Москвич обнаружил в стейке из «Мираторга» трёхсантиметровую иглу
В Крыму следователи проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду
В мозгу 80-летней жительницы Сахалина обнаружили трехсантиметровую иглу
Следствие проводится для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось о другом случае — врачи городской клинической больницы Энгельса спасли ребенка с инородным телом в желудке. Медики обнаружили там магнит, к центру которого был прикручен острый шуруп.
Читайте также:
Москвич обнаружил в стейке из «Мираторга» трёхсантиметровую иглу
В Крыму следователи проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду
В мозгу 80-летней жительницы Сахалина обнаружили трехсантиметровую иглу
Артем Кузьмин