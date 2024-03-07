Для оскальпировавших юношу хулиганов, потребуют ужесточения приговора

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Прокуратура Электростали обжалует приговор, вынесенный двум преступникам, оскальпировавшим Юрия Маркова, считая его слишком мягким. Решение суда показалось ведомству слишком мягким. Адвокат пострадавшего сообщил, что приговор пока не вступил в законную силу из-за поданной апелляционной жалобы.
Юрий Марков, который стал жертвой нападения, ранее заявил, что хочет, чтобы преступники получили заслуженное наказание. Родственники подсудимых пытались подкупить пострадавшего, но он не согласился взять деньги.
Инцидент произошел 9 июля 2023 года на улице Спортивная в Электростали. По версии следствия, двое пьяных незнакомцев начали ссору с проходящими мимо молодыми людьми. Один из них, ухватил молодого парня, Юрия Маркова и начал срезать ему волосы на голове, нанеся пострадавшему скальпированные раны. Юноше вызвали скорую прохожие. Преступники скрылись, но были задержаны спустя два дня.
В прокуратуре Московской области сообщили, что оба задержанных признали свою вину. Один из них объяснил свой поступок состоянием сильного алкогольного опьянения, а второй заявил, что его намерения были шутливыми, и он не ожидал такого серьёзного исхода.
12 февраля суд вынес приговор. Согласно его резолютивной части, оба хулигана получили по 3,5 года лишения свободы. Но прокуратура, адвокат пострадавшего и сам Юрий Марков считают такое наказание слишком мягким. Статьи УК, на которых строилось обвинение, предусматривают максимальное наказание вдвое больше назначенного судом.
Теперь оценку справедливости приговора даст апелляционная инстанция. Юрию Маркову предстоит провести несколько операций.
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Инцидент произошел 9 июля 2023 года на улице Спортивная в Электростали. По версии следствия, двое пьяных незнакомцев начали ссору с проходящими мимо молодыми людьми. Один из них, ухватил молодого парня, Юрия Маркова и начал срезать ему волосы на голове, нанеся пострадавшему скальпированные раны. Юноше вызвали скорую прохожие. Преступники скрылись, но были задержаны спустя два дня.
12 февраля суд вынес приговор. Согласно его резолютивной части, оба хулигана получили по 3,5 года лишения свободы. Но прокуратура, адвокат пострадавшего и сам Юрий Марков считают такое наказание слишком мягким. Статьи УК, на которых строилось обвинение, предусматривают максимальное наказание вдвое больше назначенного судом.
Теперь оценку справедливости приговора даст апелляционная инстанция. Юрию Маркову предстоит провести несколько операций.
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Сергей Калугин