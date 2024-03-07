Два моряка в Красном море впервые погибли от атаки хуситов

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Атака йеменских хуситов на судно True Confidence в Аденском заливе привела к трагической гибели двух членов экипажа, сообщило посольство Великобритании. До этого случая человеческих жертв во время нападений не было.
Судно было атаковано и в результате возник пожар. На борту True Confidence находились 20 моряков, их охраняли три вооружённых человека.
Важно отметить, что хуситы в своем заявлении неправильно назвали судно американским. CNN сообщает, что на самом деле сухогруз принадлежит либерийской организации и находится под управлением Греции. True Confidence выполнял задачу перевозки металлопродукции и грузовиков из Китая в Саудовскую Аравию.
Дипломатическое представительство Великобритании выразило соболезнования родным и близким погибших моряков и призвало хуситов прекратить атаки на корабли в Аденском заливе. Это не первый случай нападений на суда в этом регионе, и безопасность мореплавания важна для всех стран, участвующих в международной торговле.
По данным агентства Reuters, в результате атаки йеменских боевиков без вести пропали как минимум три члена экипажа судна, а еще четверо получили серьезные ожоги. Источники сообщают, что атакованное судно, возможно, было брошено.
Йеменские хуситы производят атаки судов в Красном море с начала осени 2023 года. Это стало ответом группировки на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа».
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«Не менее двух невинных моряков погибли. Это стало печальным, но неизбежным следствием безрассудного запуска хуситами ракет в направлении международных судов», — сообщается на странице посольства в соцсети Х.
Дипломатическое представительство Великобритании выразило соболезнования родным и близким погибших моряков и призвало хуситов прекратить атаки на корабли в Аденском заливе. Это не первый случай нападений на суда в этом регионе, и безопасность мореплавания важна для всех стран, участвующих в международной торговле.
По данным агентства Reuters, в результате атаки йеменских боевиков без вести пропали как минимум три члена экипажа судна, а еще четверо получили серьезные ожоги. Источники сообщают, что атакованное судно, возможно, было брошено.
Йеменские хуситы производят атаки судов в Красном море с начала осени 2023 года. Это стало ответом группировки на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа».
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Сергей Калугин