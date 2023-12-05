Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту полностью восстановлено

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях. Об этом говорится в сообщении информационного центра на мосту.
О временной приостановке движения по переправе сообщается регулярно. В июле 2023 года ВСУ атаковали Крымский мост с помощью беспилотных катеров, в результате чего было повреждено дорожное полотно и погибли два человека — муж и жена. С тех пор украинские боевики неоднократно предпринимали попытки атаковать Крымский мост с помощью морских дронов и БПЛА.
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Александр Бойцов