Двое граждан Китая задержаны за запуск квадрокоптера в Москве

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Двоих граждан КНР задержали правоохранители в Москве за то, что они запустили квадрокоптер. По словам китайцев, они хотели снять панораму города.
Парней доставили в отдел полиции, где они рассказали, что Фэн приехал в столицу навестить друга всего за день до задержания. По словам молодых китайцев, они не замышляли ничего противозаконного, а хотели просто поснимать Москву с высоты птичьего полёта. На китайцев оформили административный протокол, им придётся заплатить штраф 50 тысяч рублей. Квадрокоптер у них уже изъяли.
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