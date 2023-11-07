Двухметровый БПЛА самолетного типа застрял на дереве в Новой Москве

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Беспилотник с парашютом застрял в ветвях деревьев в Новой Москве, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, потерпевшее крушение устройство заметили жители СНТ «Гудок» в деревне Архангельское.
Двухметровый беспилотник самолетного типа повис на ветвях деревьев, прикрытый сверху раскрывшимся парашютом, неподалеку от местной железнодорожной станции.
На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. Владелец и происхождение устройства устанавливаются.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за упавших обломков сбитого в селе Орловка беспилотного летательного аппарата пострадал один человек.
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Двухметровый беспилотник самолетного типа повис на ветвях деревьев, прикрытый сверху раскрывшимся парашютом, неподалеку от местной железнодорожной станции.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за упавших обломков сбитого в селе Орловка беспилотного летательного аппарата пострадал один человек.
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Евгения Парфентьева