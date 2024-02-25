Джип эпично перевернулся на 360 градусов на фестивале в Приморском крае

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Внедорожный фестиваль «День мужика» в Надеждинском районе Приморского края едва не закончился трагедией после того, как в одном из экстремальных заездов джип перевернулся на 360 градусов и встал на колеса. Как сообщают «Вести-Приморье», никто не пострадал, однако это было не единственное подобное происшествие на фестивале, приуроченном к 23 февраля.
Помимо соревнований в таких экстрим-дисциплинах, как джип-спринт, джип-триал, джип-триал-экстрим, квадро, в ходе фестиваля также демонстрировалось вооружение и снаряжение российской армии.
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