Член экипажа судна в Ормузском проливе пропал без вести после атаки

12 июля 2026, 04:44

CENTCOM: член экипажа атакованного в Ормузском проливе судна пропал без вести

Фото: istockphoto/funfunphoto

В Ормузском проливе в результате атаки пропал без вести член экипажа контейнеровоза GFS Galaxy, который шёл под флагом Кипра. Об этом заявило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).





По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции (КСИР) в принудительном порядке остановил судно. Для этого иранские военные силы нанесли по нему удар.



«Член экипажа... пропал без вести, и судно не может продолжать путь из-за пожара и серьезных повреждений в машинном отделении», — говорится в заявлении командования в соцсети Х.