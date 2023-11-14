Экс-глава «Локомотива» Смородская допустила достоверность драки Дзюбы и Пиняева

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что драка между футболистами красно-зеленых Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым действительно могла быть.
«Внутреннее дело «Локомотива». Я там не была, поэтому ничего не знаю. Вообще, такое возможно. Подозреваю, но не утверждаю», — отметила в беседе с «РБ Спорт» Смородская.До этого журналист Иван Карпов сообщил, что между Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым произошла драка в раздевалке после матча со «Спартаком».
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