Экс-главу генштаба Молдавии Игоря Горгана обвинили в связях с разведкой РФ

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Уголовное дело по обвинению в связях с российской разведкой на экс-главу генштаба Игоря Горгана завела прокуратура Молдавии.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступного деяния, определение характера и содержания предположительно переданной информации и оценка ее влияния на интересы Республики Молдова», – сказано в сообщении.
Некоторое время назад в СМИ сообщали, что обвиняемый якобы передавал информацию о визитах представителей Минобороны Украины, закупавших для ВСУ боеприпасы, а также военную технику. Журналисты апеллировали перепиской Горгана в одном из мессенджеров. Глава Молдавии Майя Санду лишила Горгана государственных наград. Однако вину бывшего главы генштаба еще не доказали.
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