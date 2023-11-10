El Mundo: Бывшему лидеру каталонских консерваторов выстрелили в лицо в Мадриде

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На бывшего лидера консерваторов Каталонии и экс-депутата Европарламента Алехо Видаль-Куадраса совершено покушение в Мадриде, ему стреляли в лицо. Как пишет газета El Mundo, 78-летний политик получил ранение нижней челюсти, сейчас его жизни уже ничего не угрожает.
Алехо Видаль-Куадрас долгое время был членом консервативной Народной партии Испании, а в начале девяностых годов минувшего века возглавлял ее региональное отделение в Каталонии, затем был депутатом Европарламента. Также он является одним из основателей испанской ультраправой партии Vox.
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