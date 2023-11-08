ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении Петербургского метрополитена

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Петербургского метрополитена за установление завышенных цен на услуги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что возбуждено антимонопольное дело. Если вина ГУП «Петербургский метрополитен» будет доказана, организации грозит штраф.
В пресс-службе ФАС сообщают, что установленные тарифы на услуги по размещению оборудования и кабелей сотовых операторов в тоннелях и на станциях петербургского метро экономически необоснованны.
Уточняется, что в первом полугодии 2022 года рентабельность услуги по размещению оборудования составила 2420%.
Также в ведомстве добавили, что действия метрополитена ограничивают операторов связи в развитии их сотовых сетей. В конечном итоге действия посредника сказываются на конкурентоспособности операторов на рынке.
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В пресс-службе ФАС сообщают, что установленные тарифы на услуги по размещению оборудования и кабелей сотовых операторов в тоннелях и на станциях петербургского метро экономически необоснованны.
Также в ведомстве добавили, что действия метрополитена ограничивают операторов связи в развитии их сотовых сетей. В конечном итоге действия посредника сказываются на конкурентоспособности операторов на рынке.
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Анастасия Чинкова