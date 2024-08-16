Фигурантка дела об афере с сухпайками для ВС РФ меняла авто каждые три года

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Топ-менеджер АО «Грязинский пищевой комбинат» Эльвира Смирнова, которая обвиняется в мошенничестве с сухими пайками для ВС РФ, каждые три года меняла машины и ездила в большой загородный дом. Об этом РИА Новости рассказала соседка фигурантки дела.
По словам соседки обвиняемой, в настоящее время семья Смирновой проживает на даче. Женщина отметила, что фигурантка дела рассказывала ей о трудностях с домом, из-за которых глава комбината уставала.
Примечательно, что соседка не знала, где именно работает Смирнова.
Напомним, в апреле текущего года Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров ГПК, включая Смирнову, по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для Минобороны России. Сумма контрактов была завышена, а качество продукции не соответствовало заявленным условиям. Ущерб по делу составил 1,3 миллиарда рублей.
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Примечательно, что соседка не знала, где именно работает Смирнова.
Напомним, в апреле текущего года Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров ГПК, включая Смирнову, по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для Минобороны России. Сумма контрактов была завышена, а качество продукции не соответствовало заявленным условиям. Ущерб по делу составил 1,3 миллиарда рублей.
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Екатерина Коршунова