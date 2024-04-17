ФСБ задержала курьера, доставившего компоненты бомбы для подрыва авто экс-сотрудника СБУ

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Сотрудники ФСБ задержали второго фигуранта дела о подрыве в Москве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Об этом сообщает ТАСС.
Причастным к преступлению оказался гражданин России и Молдавии 1994 года рождения. По информации спецслужб, минимум три человека участвовали в подготовке покушения на Прозорова.
Ранее сообщалось, что сотрудниками ФСБ задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб заминировал и подорвал автомобиль бывшего сотрудника службы безопасности Украины (СБУ) в Москве. Задержанный мужчина 1983 года рождения после начала СВО уехал на Украину, где в октябре прошлого года был завербован сотрудником СБУ.
Напомним, 12 апреля стало известно, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработала взрывчатка, пострадал хозяин автомобиля. Владельцем машины является Прозоров, сообщил его помощник. Через несколько часов сам Прозоров заявил, что произошедшее является провальным терактом киевского режима и спецслужб Украины.
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Ранее сообщалось, что сотрудниками ФСБ задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб заминировал и подорвал автомобиль бывшего сотрудника службы безопасности Украины (СБУ) в Москве. Задержанный мужчина 1983 года рождения после начала СВО уехал на Украину, где в октябре прошлого года был завербован сотрудником СБУ.
Напомним, 12 апреля стало известно, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработала взрывчатка, пострадал хозяин автомобиля. Владельцем машины является Прозоров, сообщил его помощник. Через несколько часов сам Прозоров заявил, что произошедшее является провальным терактом киевского режима и спецслужб Украины.
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Екатерина Коршунова