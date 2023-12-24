Фсиновец из Питера заставил третьеклассницу раздеться на камеру и прислать ему видео

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Сотрудник ФСИН из Санкт-Петербурга под угрозами заставил девятилетнюю девочку раздеться на камеру и отправить ему видео. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что на днях третьеклассница рассказала своей маме о том, что два месяца назад незнакомый мужчина начал общение с ней в мессенджере. Переписка длилась месяц, на регулярной основе 36-летний мужчина общался с девочкой на пошлые темы.
В прошлом месяце он стал запугивать третьеклассницу вымышленными угрозами и заставил её раздеться на камеру и отправить ему видео. Пострадавшая девочка сделала это и долго боялась рассказывать семье.
Шокированная мать передала всю информацию сотрудникам правоохранительных органов. Педофилом оказался 36-летний старший прапорщик — сотрудник отдела охраны одной из исправительных колоний на территории Санкт-Петербурга. Извращенец признал свою вину.
Возбуждено несколько уголовных дел. Преступнику грозит более двадцати лет тюремного срока.
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В прошлом месяце он стал запугивать третьеклассницу вымышленными угрозами и заставил её раздеться на камеру и отправить ему видео. Пострадавшая девочка сделала это и долго боялась рассказывать семье.
Возбуждено несколько уголовных дел. Преступнику грозит более двадцати лет тюремного срока.
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Екатерина Коршунова