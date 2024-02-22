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Футболист Алвес получил 4,5 года по делу об изнасиловании в ночном клубе

22 февраля 2024, 12:27
Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывшему игроку «Барселоны» и одному из самых титулованных футболистов в истории Дани Алвесу вынесли приговор по делу об изнасиловании.
В 2022 году в полицию Барселоны обратилась девушка, заявившая, что отдыхала в ночном клубе, где познакомилась с футболистом. Он заманил её в туалет, где повалил на пол, заставил удовлетворить его орально, а затем изнасиловал.

Сперва Алвес отрицал интимную близость с этой девушкой, однако, потом признался, что секс между ними действительно был, но произошёл он по обоюдному согласию. Адвокат футболист заявил, что обвиняемый изменял показания в попытках скрыть измену от жены.


В результате, суд признал Алвесу виновным в изнасиловании и приговорил 40-летнюю звезду футбола к 4,5 годам лишения свободы.

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#испания
#суд
#футбол
#изнасилование
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Перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по документам погибшего ополченца ДНР
22 февраля 2024, 12:47

Фото: istockphoto/Waldemarus

Лётчик-предатель Максим Кузьминов въехал в Испанию по чужим документам. У него был паспорт 33-летнего Игоря Шевченко — ополченца из ДНР, погибшего ещё в 2014 году.
Украинский паспорт был выдан перебежчику 22 сентября 2023 года, сообщает телеграм-канал Mash. Новую жизнь после дезертирства и фактически убийства боевых товарищей он пытался начать, выдавая себя за беженца из Донецка. Таким образом, разъяснилась путаница с возрастом, возникшая после первых публикаций: по фейковым документам Кузьминову было 33 года.

«Новая личность» предателя не является вымышленной. По информации телеграм-канала, Игорь Щевченко родился 15 сентября 1990 года в Донецке. Он вступил в ополчение ДНР и погиб ещё в 2014 году. Скорее всего, боевики забрали у убитого документы и передали в ГУР (Главное управление разведки), чтобы потом использовать. Вот они и пригодились. Правда, в случае с Кузьминовым, ненадолго.

В Испанию Кузьминов-Шевченко въехал в октябре прошлого года, через два месяца после бегства. В настоящее время местные власти ожидают результатов биометрической экспертизы, которые также будут направлены в Россию и на Украину. Запросы поступили властям Испании от обеих стран.

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#жизнь
#паспорт
#документы
#днр
#лётчик
#испания
#россия
#украина
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Мужчина похитил ребенка возлюбленной в попытке заставить выйти за него замуж
В Индии мужчина украл ребенка у женщины, чтобы заставить выйти за него замуж
22 февраля 2024, 12:31

Фото: istock / Chalabala

В Индии мужчина хотел заставить возлюбленную выйти за него, похитив ее сына. О необычном подходе индийца пишет The Times of India.

Рахул Ядав из города Бхопал, штат Мадхья-Прадеш, был долго влюблен в 25-летнюю девушку. Они были знакомы с детства, и мужчина желал видеть ее своей женой. Но девушку выдали замуж за другого мужчину, от которого она впоследствии родила сына. В 2023 году Ядав нашел номер телефона конкурента и отправил ему совместные старые снимки с его супругой. Из-за этого пара поссорилась, и индианка с ребенком переехали к родителям.

В один день женщина пошла рынок с матерью, оставив сына у своего брата. Он был очень занят из-за работы в ресторане и не заметил пропажу племянника. Он сообщил сестре, и девушка обратилась к полицейским. Он сразу предположила, что похитить ребенка мог Рахул.

Так и вышло. С помощью записей с камер видеонаблюдения правоохранители выяснила, что ребенка похитил Ядав. Мужчину выследили и задержали, а ребенка отдали матери. Похититель признался, что украл ребенка, чтобы заставить ее стать его женой. Индиец заявил, что убил бы мальчика, если бы женщина отказалась.

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#рынок
#женщина
#мужчина
#девушка
#индия
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Школьник из Дзержинского получил серьёзные ожоги после взрыва повербанка
22 февраля 2024, 12:16

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Школьник из Московской области получил серьёзные ожоги после взрыва повербанка в кармане его куртки, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошёл вечером 20 февраля в городе Дзержинский.

16-летний школьник пошёл гулять, закинув повербанк в карман своей куртки. В определённый момент услышал шипение, а затем громкий хлопок. Устройство взорвалось, а жидкость из него вылилась на одежду подростка и пролжгла её насквозь. Парень попытался сбить пламя самостоятельно, но получил серьёзные ожоги груди и рук.

Подростка экстренно госпитализировали в больницу с ожогами 2-й и 3-й степени тяжести.

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#дзержинский
#школьник
#ожоги
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Врезавшийся в мост капитан прогулочного катера выплатил 1 млн пострадавшей петербурженке
С капитана катера в Петербурге взыскали миллион за выбитые пассажирке зубы
22 февраля 2024, 11:27

Фото: istock / utah778

Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать миллион рублей с капитана катера, который врезался в мост во время прогулки в 2021, из-за чего женщине выбило зубы. Об этом пишет РБК, ссылаясь на управление приставов по городу.

В сентябре 2021 года капитан, будучи нетрезвым, потерял управление и врезался в мост. В результате столкновения некоторые пассажиры упали за борт, их достали из воды спасатели МЧС. Одна из женщин серьёзно повредила зубы при ударе об опору моста: впоследствии ей пришлось потратиться на протезирование.

Суд рассмотрел дело и постановил взыскать в пользу пострадавшей 1 млн рублей

«Денежные средства были взысканы с одного из многочисленных банковских счетов в принудительном порядке. В кратчайшие сроки денежные средства были переведены петербурженке», — сообщили в пресс-службе ГУФССП.

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#суд
#спасатели
#мост
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#мчс
#пассажиры
#зубы
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«Открыла кран и ушла»: Вынесен приговор свердловчанке, чья дочь-инвалид утонула в ванной
В Екатеринбурге осудили мать, у которой дочь-инвалид утонула в ванной
22 февраля 2024, 11:02

Фото: istock / Zolnierek

В Екатеринбурге осудили 29-летнюю девушку, у которой четырехлетняя дочь-инвалид утонула в ванной. Девушку признали виновной по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщают URA.RU, ссылаясь на прокуратуру региона.

«Чкаловский районный суд на основании доказательств вынес приговор в отношении местной жительницы 1995 г. р. Она признана виновной в совершении преступления. Осужденная признала вину в полном объеме, раскаявшись в содеянном. Судья назначил виновной наказание в виде 1 года ограничения свободы», — сообщили в ведомстве.
В ноябре 2023 года мать троих детей посадила в ванну свою девочку, чтобы искупать, открыла кран с водой, и ушла в другую комнату. Сливное отверстие, которое было засорено и медленно пропускало воду, женщина не закрыла. Отмечается, что малышка с рождения не могла самостоятельно плавать и сидеть без опоры и женщина знала об этом.

Известно, что Женщина приехала в Екатеринбург с тремя детьми из Херсона.

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#суд
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#ук
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#ограничения
#екатеринбург
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Español: Лётчика-предателя Кузьминова убили украинцы
22 февраля 2024, 10:52

Фото: iStock/aruba200

Российского лётчика Максима Кузьминова, застреленного в Испании, убили украинцы, об этом пишет Español.
Напомним, в августе 2023 года Кузьминов угнал из Курска российский военный вертолёт Ми-8, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. При проведении этой операции погибли два российских пилота, которые находились на борту с Кузьминовым, они отказались сдаваться украинцам.

17 февраля в испанском муниципалитете Вильяхойоса обнаружили труп Кузьминова. Предположительно, в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Сейчас правоохранители Испании расследуют смерть лётчика.

Как сообщили в Español, поговорив с жителями Вильяхойоса, в муниципалитете ходят слухи, что Кузьминова убили украинцы, за то, что он служил в российской армии.

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#испания
#украина
#убийство
#лётчик
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У пассажирского самолёта Boeing 757-200 в полёте треснуло крыло
22 февраля 2024, 09:56

Фото: istockphoto/undefined undefined

У пассажирского самолёта Boeing 757-200, следовавшего рейсом из Сан-Франциско в Бостон, в полёте отвалился кусок крыла. Экипаж сумел совершить экстренную посадку в Денвере.
На борту находились 165 пассажиров. Почти сразу после взлёта и набора высоты они почувствовали сильную вибрацию и шум, передаёт издание The Daily Mail. Командир воздушного судна и пилоты также услышали посторонние звуки. Пассажиров оповестили о нештатной ситуации и сообщили, что авиалайнер совершит вынужденную посадку в Денвере для проведения осмотра.

Один из пассажиров, сидевший в кресле прямо над крылом, позже рассказал, что увидел большую трещину, но так испугался, что перестал выглядывать в иллюминатор, а только сидел зажмурившись и с ужасом ожидал посадки. Или падения. К счастью, экипаж справился с нестандартной ситуацией и самолёт приземлился благополучно. Никто из пассажиров не пострадал, если не считать нервного стресса. Компания United Airlines, которой принадлежит воздушное судно, пока не сообщала о причинах поломки.

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#судно
#шум
#пилоты
#самолет
#пассажир
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Владелец ПВЗ Wildberries в Подмосковье украл товары со своей же точки на ₽5 млн
22 февраля 2024, 09:50

Фото: istock / Stanislav Okulov

Владельцы подмосковного пункта выдачи Wildberries украли товар с собственной точки более, чем на 5 миллионов рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал «Shot проверка».
Владелец ПВЗ в Бронницах Рубен А. и его товарищ Байрам Х. решили воспользоваться воровской схемой — мужчины покупали в сети аккаунты Wildberries и заказывали с них дорогие товары, среди которых квадрокоптеры, оригинальные сумки и куртки популярных брендов (Tommy Hilfiger, Lacoste и других). Затем Байрам оформляли возврат на склад маркетплейса.

После этого молодые люди собирали заказанное в коробку для возвратов, но когда за товарами приезжал автомобиль WB, они подменяли её на такую же, но с ширпотребом, а оригинальные товары оставляли себе.

За два месяца им удалось награбить 93 товара на общую сумму в 5,4 миллиона рублей. Когда на сладе заметили неладное, в GDP пришли сотрудники полиции.

«Предприимчивых» ребят задержали, они признались в содеянном. За кражу в особо крупном размере им грозит до 10 лет колонии.

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#подмосковье
#проверка
#склад
#товары
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Вооружённый отец взял в заложники сына в Анкаре
22 февраля 2024, 09:41

Фото: iStock/Irina_Geo

В Анкаре вооружённый мужчина взял в заложники своего сына и удерживал его 12 часов, об этом сообщает Star.
«Х.В. (35 лет), предположительно имеющий психологические проблемы и страдающий наркотической зависимостью, взял в заложники своего сына М.Е.В. с пистолетом, не желая отдавать его своей жене С.Ю., с которой развелся две недели назад», — прокомментировали ситуацию в газете.

В место, где отец удерживал ребёнка, направили огромную бригаду правоохранителей и спасателей. Договориться с мужчиной пытались 12 часов, однако, на просьбы отпустить сына отец не отреагировал. Тогда турецкие силовики организовали операцию по спасению мальчика. Отца удалось нейтрализовать, выстрелив ему ногу.

Мальчика удалось освободить. Сейчас ему оказывают психологическую помощь.

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#турция
#заложники
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