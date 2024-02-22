Футболист Алвес получил 4,5 года по делу об изнасиловании в ночном клубе

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Бывшему игроку «Барселоны» и одному из самых титулованных футболистов в истории Дани Алвесу вынесли приговор по делу об изнасиловании.
В 2022 году в полицию Барселоны обратилась девушка, заявившая, что отдыхала в ночном клубе, где познакомилась с футболистом. Он заманил её в туалет, где повалил на пол, заставил удовлетворить его орально, а затем изнасиловал.
Сперва Алвес отрицал интимную близость с этой девушкой, однако, потом признался, что секс между ними действительно был, но произошёл он по обоюдному согласию. Адвокат футболист заявил, что обвиняемый изменял показания в попытках скрыть измену от жены.
В результате, суд признал Алвесу виновным в изнасиловании и приговорил 40-летнюю звезду футбола к 4,5 годам лишения свободы.
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Сперва Алвес отрицал интимную близость с этой девушкой, однако, потом признался, что секс между ними действительно был, но произошёл он по обоюдному согласию. Адвокат футболист заявил, что обвиняемый изменял показания в попытках скрыть измену от жены.
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Евгения Парфентьева