Фото: сайт Кремля
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл, кто пытался его отравить в августе 2022 года. По его мнению, покушение на жизнь организовал человек из круга доверенных лиц.
По словам главы региона, отравителя подкупили. Об этом Сальдо написал в своём телеграм-канале.
Сальдо, ссылаясь на расследование российского министерства обороны, объяснил, что для отравления использовался рицин – опасный боевой химикат, который в несколько раз токсичнее цианистого калия.
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«К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял – за большие деньги он согласился стать Иудой. Путь таких людей печален», — рассказал он.
«Очевидно, они безуспешно пытаются нас запугать, так как реальных успехов на фронте у ВСУ нет. Однако у режима Зеленского ничего не выйдет – у нас есть управа на их незаконные методы. А вот им самим за терроризм и нарушение обычаев войны придётся ответить», — добавил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова