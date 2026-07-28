Группа спортсменов заразилась сальмонеллёзом после обеда в Коми

28 июля 2026, 02:39

Фото: iStock/peterscode

В кафе «Олимпиец» на территории лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной в Коми несколько спортсменов заразились сальмонеллёзом после приёма пищи. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.





Согласно сообщению ведомства, спортсменов, приехавших на соревнования по лыжероллерным гонкам, госпитализировали в гостиницу комплекса. После посещения кафе у них проявились признаки пищевого отравления.



По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все детали случившегося.