Guardian: Мать-видеоблогер из США получила 4 срока за издевательства над детьми

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Руби Франке, мать шестерых детей, которая давала онлайн-советы по воспитанию детей на популярном канале YouTube, была приговорена к четырем тюремным срокам, от одного до 15 лет каждый, за жестокое обращение с детьми при отягчающих обстоятельствах. Об этом пишет The Guardian 20 февраля.
42-летняя Франке, у которой было 2,3 миллиона подписчиков на ее ныне удаленном видеоканале, была арестована в августе прошлого года в городе Айвинс на юге штата Юта, после того, как ее истощенный 12-летний сын с открытыми ранами, перевязанными клейкой лентой, вылез из окна дома Джоди Хильдебрандт, владелицы компании по консультированию по самосовершенствованию, чтобы попросить еды и воды у соседки.
В итоге обе женщины, которые участвовали в создании видеороликов с советами по воспитанию и взаимоотношениям, размещенных на сайте службы лайф-коучинга Хильдебрандт ConneXions, признали себя виновными в жестоком обращении с детьми второй степени при отягчающих обстоятельствах. Джоди Хильдебрандт на заседании суда 20 февраля также была приговорена к тем же срокам тюремного заключения, что и Франке.
Адвокаты Руби Франке утверждали, что Хильдебрандт «систематически изолировала» ее от семьи и вынудила их клиентку принять «искаженное представление о морали». При вынесении приговора Франке извинилась перед своими детьми, сказав, что «верила, что тьма - это свет, а добро - это зло»; в свою очередь, 54-летняя Хильдебрандт также выступила с заявлением, в котором сказала, что желает, чтобы дети «исцелились физически и эмоционально».
Это дело, как пишут авторы статьи, вновь привлекло внимание к тому, что называется «совместное использование», когда родители транслируют и продвигают свои родительские навыки, стремясь заработать на таком предприятии. Критики этой практики предупреждают об опасности вторжения в частную жизнь ребенка и нарушениях этических норм.
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Одна из дочерей Франке также позже была найдена в аналогичном состоянии недоедания в доме Хильдебрандт.
Адвокаты Руби Франке утверждали, что Хильдебрандт «систематически изолировала» ее от семьи и вынудила их клиентку принять «искаженное представление о морали». При вынесении приговора Франке извинилась перед своими детьми, сказав, что «верила, что тьма - это свет, а добро - это зло»; в свою очередь, 54-летняя Хильдебрандт также выступила с заявлением, в котором сказала, что желает, чтобы дети «исцелились физически и эмоционально».
Это дело, как пишут авторы статьи, вновь привлекло внимание к тому, что называется «совместное использование», когда родители транслируют и продвигают свои родительские навыки, стремясь заработать на таком предприятии. Критики этой практики предупреждают об опасности вторжения в частную жизнь ребенка и нарушениях этических норм.
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Артем Путинцев