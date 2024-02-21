Guardian: Мать-видеоблогер из США получила 4 срока за издевательства над детьми

Руби Франке, мать шестерых детей, которая давала онлайн-советы по воспитанию детей на популярном канале YouTube, была приговорена к четырем тюремным срокам, от одного до 15 лет каждый, за жестокое обращение с детьми при отягчающих обстоятельствах. Об этом пишет The Guardian 20 февраля.