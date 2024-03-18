Herald Sun: Мужчина погиб, упав с воздушного шара в австралийском Мельбурне

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Мужчина погиб, выпав с воздушного шара в результате инцидента в австралийском Мельбурне, сообщает издание The Herald Sun. Известно, что мужчина выпал из корзины на высоте 460 м и что пилоту шара не было сделано никакого предупреждения.
Воздушный шар благополучно приземлился в 8 км от отеля, в парке Ярра Бенд в Фэрфилде, и полиция быстро окружила его.
Известно, что несколько воздушных шаров покинули долину Ярра примерно в одно и то же время, вскоре после 7 утра, и каждый находился в полете около 15 минут, когда произошел инцидент.
Пассажиры другого рейса на воздушном шаре сказали, что примерно через 15 минут после начала их увеселительной поездки они услышали по радио сигналы бедствия, сообщавшие, что кто-то упал с другого воздушного шара в Престоне.
Полиция и судмедэксперты провели утро, осматривая место происшествия и опрашивая свидетелей.
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Известно, что несколько воздушных шаров покинули долину Ярра примерно в одно и то же время, вскоре после 7 утра, и каждый находился в полете около 15 минут, когда произошел инцидент.
Пассажиры другого рейса на воздушном шаре сказали, что примерно через 15 минут после начала их увеселительной поездки они услышали по радио сигналы бедствия, сообщавшие, что кто-то упал с другого воздушного шара в Престоне.
Полиция и судмедэксперты провели утро, осматривая место происшествия и опрашивая свидетелей.
«Мой брат услышал громкий хлопок, как будто что-то вроде крупного предмета упало в доме. И только когда мы услышали все сирены, мы вышли», — рассказал СМИ один из местных жителей.Альберт-стрит, где всё произошло, остаётся закрытой между Вуд-стрит и Мюррей-роуд из-за перекрытия движения.
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Артем Путинцев