Капитан самолета Ан-2, который пропал на Чукотке, находится в тяжелом состоянии

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Капитан самолета Ан-2, который жестко сел на Чукотке, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по региону.
«Состояние здоровья тяжелое», —сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.Капитан воздушного судна, совершив жесткую посаду, отправился пешком на поиски места для связи. Потом за ним выдвинулась поисковая группа. Всех пострадавших отправили в артель Шахтерский.
Напомним, Ан-2 компании «Стриж Авиа» пропал во время выполнения рейса по маршруту Певек — Полярный — Певек. На борту самолёта находились три человека и 150 кг груза.
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