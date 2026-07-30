Кидавших камни детей обстреляли с балкона в российском городе

30 июля 2026, 11:05

Двух подростков обстреляли возле заброшенной гостиницы в Екатеринбурге

Фото: iStock/Elena Esich

Двоих 11-летних подростков обстреляли из пневматического пистолета в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области в своем канале в мессенджере Max.





Перед нападением школьники катались на велосипеде по улице Машиностроителей. Когда они остановились возле здания бывшей гостиницы и начали кидать мелкие камешки, неизвестный открыл по ним стрельбу.



По данным телеграм-канале Ural Mash, в детей с балкона одного из домов стрелял местный житель. Один из них получил травму уха и раны на спине. Родители написали заявление в полицию. Надзорное ведомство также проводит проверку.