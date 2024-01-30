Кислотный зеленый на весь Подольск: загадочная вспышка перепугала жителей

В Иркутской области соседи напали на женщину и ее питбультерьера с битами и топорами, пытаясь убить её пса. Жильцы дома не хотят жить с собакой бойцовской породы, поэтому решили устроить самосуд. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.