Кислотный зеленый на весь Подольск: загадочная вспышка перепугала жителей

Фото: istock / DmyTo
Жителей подмосковного Подольска утром 30 января напугала кислотно-зелёная вспышка. Как сообщает Телеграм-канал SHOT, необычное явление было замечено примерно в 9:30.
Источник вспышки на данный момент неизвестен. МЧС проверяют информацию
Ранее глава областной Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко сообщил, что странная вспышка была замечена в поселке Красное поле Сосновского района в 17-ти километров от Челябинска. Причиной этого стал взрыв трансформаторной будки. Отмечается, что после вспышки в районе поселка и соседней деревне Моховички частично пропала электроэнергия.
Читайте также:
В Калужской области мужчина и ребёнок заживо сгорели в салоне BMW
Алина Юрчак