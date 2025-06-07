«Классные фото»: в Подмосковье фотографы обманули более сотни выпускников

07 июня 2025, 12:07

В Подмосковье мошенники «развели» выпускников на 65 тысяч и исчезли

Фото: Istock/Andrey Sayfutdinov

В Московской области из-за мошенников более сотни выпускников остались без памятных фото. Как сообщает телеграм-канал SHOT, причиной стали фотографы-аферисты, которые потребовали за фото 65 тысяч рублей с класса. Известно, что жертвами мошенников стали ученики минимум 15 школ из Балашихи, Красногорска, Реутова и других подмосковных городов.





Некий мужчина приходил в школу и представлялся фотографом. Мошенник заверял учителей в качестве своей работы, ссылаясь на рекомендации родителей прошлых выпусков. Он показывал портфолио и предлагал услуги фотографа по цене 2500 рублей с каждого ученика.



Родители переводили деньги на предоставленные карты, но фотограф исчезал. Некоторым заказчикам он присылал пустые ссылки на диск, но потом блокировал их. По информации потерпевших, установить личности аферистов не удалось: в школах сообщили, что никаких официальных договоров они не заключали.



Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей. Семьи школьников, оставшиеся без альбомов будут писать коллективное заявление в прокуратуру.

