Коллекционер пытался провезти в Россию монеты на несколько миллионов рублей

Фото: Федеральная таможенная служба
Хабаровские таможенники обнаружили 29 февраля в багаже одного китайского туриста коллекцию монет стоимостью в несколько миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Федеральной таможенной службы.
Необычный груз состоял из 345 серебряных и медных монет различных стран, таких как Австрия, Австралия, Великобритания, Канада и Китай.
Мужчина, которому принадлежал этот багаж, был остановлен на «зеленом» коридоре таможни. Он объяснил, что является коллекционером, и все монеты были приобретены им в Китае. Но он не сохранил чеки на покупку и не помнил точную стоимость коллекции.
После проведения экспертизы было установлено, что мужчина превысил порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на сумму более 10 тысяч евро. Таким образом, 61 монета была незаконно ввезена в страну сверх нормы. В результате возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров.
Коллекционеру грозит штраф, который может составлять до двукратного размера стоимости предметов правонарушения, а также конфискация самой коллекции.
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Мужчина, которому принадлежал этот багаж, был остановлен на «зеленом» коридоре таможни. Он объяснил, что является коллекционером, и все монеты были приобретены им в Китае. Но он не сохранил чеки на покупку и не помнил точную стоимость коллекции.
Коллекционеру грозит штраф, который может составлять до двукратного размера стоимости предметов правонарушения, а также конфискация самой коллекции.
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Сергей Калугин