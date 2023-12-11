Комплексующий из-за размеров пениса полицейский устроил драку в секс-шопе в США

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В США полицейский из штата Оклахома устроил драку в секс-шопе из-за желания своей партнёрши купить большой фаллоимитатор. Об этом пишет газета New York Post.
Инцидент произошел в городе Оклахома-Сити, когда Дэвид Девитт, старший офицер одного из офиса шерифа, явился в магазин для взрослых с женщиной. При этом он начинал злиться каждый раз, когда его спутница указывала на понравившуюся ей секс-игрушку.
По мнению продавца, страж порядка явно испытывал комплексы по поводу размеров своего полового органа, так как постоянно жаловался, что выбранный спутницей фаллоимитатор «больше, чем его пенис».
В какой-то момент Девитт вышел из себя и поднял руки, как будто собирался ударить женщину. После этого сотрудник попросил полицейского успокоиться и покинуть магазин. В ходе возникшего затем конфликта Девитт несколько раз ударил продавца по голове и груди.
Тем же вечером коллеги полицейского остановили его за превышение скорости, но тут к ним поступила информация о драке в секс-шопе. В итоге Девитт был арестован за нанесение легких травм и отстранен от службы до окончания расследования.
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По мнению продавца, страж порядка явно испытывал комплексы по поводу размеров своего полового органа, так как постоянно жаловался, что выбранный спутницей фаллоимитатор «больше, чем его пенис».
Тем же вечером коллеги полицейского остановили его за превышение скорости, но тут к ним поступила информация о драке в секс-шопе. В итоге Девитт был арестован за нанесение легких травм и отстранен от службы до окончания расследования.
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Артем Путинцев