Королевские ВМС опозорились прямо на глазах у министра обороны Британии

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Военно-морские силы Великобритании в начале года провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с атомной подводной лодки HMS Vanguard, на борту которой при этом находился министр обороны Соединённого Королевства Грант Шаппс. Об этом пишет The Sun. «Ракета Trident дала резкую осеч
«Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена», — говорится в публикации издания The Sun.По данным газеты, инцидент произошёл ещё 30 января у берегов Флориды.
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Артем Путинцев