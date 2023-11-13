Корпус МГУ в Москве закрыли из-за вспышки кори

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В Москве закрыли корпус МГУ из-за вспышки кори. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, болезнь обнаружили у студента первого курса с Факультета мировой политики. Сейчас анализы берут у остальных студентов курса.
Таким образом, из-за кори с 13 ноября закрыт на карантин первый учебный корпус университета, находящийся на улице Ленинские горы в Москве. Всего там действует 11 факультетов. Все студенты временно переведены на дистанционное обучение.
Ранее сообщалось, что на территории морозильной камеры ЗАО «Хаме Фудс» во Владимирской области ввели карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Уточняется, что в свином сырье от поставщика был найден вирус генома АЧС. Упаковка была герметично запечатана, а само сырьё не использовалось на предприятии.
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Таким образом, из-за кори с 13 ноября закрыт на карантин первый учебный корпус университета, находящийся на улице Ленинские горы в Москве. Всего там действует 11 факультетов. Все студенты временно переведены на дистанционное обучение.
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Элина Позднякова