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Корпус МГУ в Москве закрыли из-за вспышки кори

13 ноября 2023, 16:31
Фото: iStock/lexihastra

Фото: iStock/lexihastra

В Москве закрыли корпус МГУ из-за вспышки кори. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, болезнь обнаружили у студента первого курса с Факультета мировой политики. Сейчас анализы берут у остальных студентов курса.

Таким образом, из-за кори с 13 ноября закрыт на карантин первый учебный корпус университета, находящийся на улице Ленинские горы в Москве. Всего там действует 11 факультетов. Все студенты временно переведены на дистанционное обучение.


Ранее сообщалось, что на территории морозильной камеры ЗАО «Хаме Фудс» во Владимирской области ввели карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Уточняется, что в свином сырье от поставщика был найден вирус генома АЧС. Упаковка была герметично запечатана, а само сырьё не использовалось на предприятии.



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#дистанционное обучение
#корь
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Mash: В Брюсселе от разборок городских банд пострадали четыре человека
07 декабря 2023, 02:34

Фото: iStock/Stock_Depot

В столице Бельгии произошла стрельба, в ходе которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным местных СМИ, один из раненых является членом Европейской Национальной Партии.
Огонь открыли на Авеню Луизы — это одна из самых престижных и дорогих улиц Брюсселя. Основной версией инцидента считается конфликт двух городских банд, которые промышляли наркоторговлей и не поделили сферы влияния в городе.

Ранее стало известно о стрельбе университета в Лас-Вегасе. Полиция сообщила, что нападавший ликвидирован. Все мероприятия и занятия в ближайших учебных заведениях отменены. Администрация университета просит оставаться в укрытии и соблюдать осторожность.

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#стрельба
#происшествия
#пострадавшие
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В Хмельницкой области Украины слышны взрывы
07 декабря 2023, 02:20

Фото: dzika_mrowka

Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины, сообщил украинский телеканал «Суспiльне» («Общественное»). Как свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, в регионе объявлена воздушная тревога.
Накануне сирены звучали  в Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#взрывы
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РИА Новости: В деле об убийстве Кивы обнаружилось странное обстоятельство
07 декабря 2023, 02:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

В ходе расследования убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в подмосковном Одинцово вскрылось странное обстоятельство. Об этом 7 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на очевидца произошедшего.
Соседи по коттеджному поселку в Подмосковье, где убили Илью Киву, видели его прогуливающимся утром, рассказал мужчина журналистам.

«Товарищ мой с утра видел, еще в 10 утра здоровался с ним. Здесь хорошая территория — прогуливались они вместе», —сообщил он.

Также он дополнил, что ему непонятно, как на территорию коттеджа могли пройти посторонние люди.

Корреспондент РИА Новости обнаружил проход в заборе вокруг отеля. Протоптанная тропинка ведет на территорию, вплотную прилегающую к гостинице.

Убийца бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы следил за ним на протяжении последних трех недель. За это время киллер смог хорошо изучить повадки Кивы. По данным СМИ, экс-парламентарий знал, что за ним следят, и поэтому переехал в подмосковный отель «Величъ Country Club» из Москвы 2,5 месяца назад.Мужчина проживал там со своей сожительницей. Он устраивал по территории отеля ежедневные прогулки. И в день убийства повторил свой маршрут, однако в свой номер так и не вернулся. Его окоченевшее тело обнаружила одна из сотрудниц отеля. Выяснилось, что тело убитого пролежало в снегу не менее часа.На месте убийства продолжают работу сотрудники Следственного комитета РФ.

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Убийца Кивы следил за ним не менее трех последних недель
#убийство
#депутат
#украина
#московская область
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В Невадском университете Лас-Вегаса произошла стрельба, есть погибшие
07 декабря 2023, 00:06

Фото: iStock/IGOR_SVETLICHNYI

В Невадском университете американского города Лас-Вегаса произошел инцидент со стрельбой, имеются погибшие. По данным местных СМИ и журналистов, есть как минимум один погибший, несколько человек ранены, сообщает ТАСС 7 декабря.
Сообщается, что стрелок уже ликвидирован силами полиции Лас-Вегаса. Несмотря на это, в университете рассказала, что стражи порядка попросили всех студентов эвакуироваться, а если это окажется невозможным, то оставаться в укрытиях.



Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с начала 2023 года зафиксировано уже более 200 случаев массовой стрельбы, в которых погибло 14 тысяч человек. В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»).

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#сша
#университет
#стрельба
#погибшие
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СК Подмосковья опубликовал видео с места убийства Ильи Кивы
06 декабря 2023, 23:42

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет по Московской области опубликовал видео с места убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. На месте преступления работают следователи и криминалисты, сообщает РИА Новости.




Сейчас осматривается место происшествия, проводятся мероприятия по установлению личностей людей, причастных к преступлению. Также отрабатываются возможные версии и причины убийства.

Cогласно одной из них, нападавший на экс-депутата х аэропортов. Особое внимание уделяется аэропортам Шереметьево и Внуково — именно они ближе всего находятся к загородному отелю, где было обнаружено тело Кивы.

По информации Telegram-канала BAZA, cожительница Ильи Кивы рассказала следователям, что экс-депутат всегда старался соблюдать меры предосторожности. Например, он каждый раз уходил в лесополосу отеля, чтобы записать видео. Делал он это для того, чтобы нельзя было определить местность, где он находится. По одной из версий, в этот раз Кива мог также отправиться в лес, чтобы записать ролик для своего Telegram-канала.

Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Мужчина проживал там со своей сожительницей. Он устраивал по территории отеля ежедневные прогулки. И в день убийства повторил свой маршрут, однако в свой номер так и не вернулся. Его окоченевшее тело обнаружила одна из сотрудниц отеля. Выяснилось, что тело убитого пролежало в снегу не менее часа.

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#следственный комитет
#украина
#следователи
#видео
#убийство
#московская область
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Самые опытные следователи и криминалисты расследуют убийство Кивы
На месте убийства экс-депутата Рады Кивы работают самые опытные следователи
06 декабря 2023, 22:34

Фото: iStock/gorodenkoff

На месте убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в деревне Супонево Одинцовского городского округа работают наиболее опытные следователи. Об этом передает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя подмосковного управления СК России Ольгу Врадий.
Сейчас расследованием громкого убийства занимается группа самых опытных следователей и криминалистов. Осматривается место происшествия, также проводятся мероприятия по установлению личностей людей, причастных к преступлению. Также отрабатываются возможные версии и причины убийства.

Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Мужчина проживал там со своей сожительницей. Он устраивал по территории отеля ежедневные прогулки. И в день убийства повторил свой маршрут, однако в свой номер так и не вернулся. Его окоченевшее тело обнаружила одна из сотрудниц отеля. Выяснилось, что тело убитого пролежало в снегу не менее часа.


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#маршрут
#труп
#мероприятия
#мужчина
#происшествия
#депутат
#сбу
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Убийца Кивы следил за ним не менее трех последних недель
06 декабря 2023, 22:08

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Убийца бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы следил за ним на протяжении последних трех недель. Об этом сообщает Telegram-канале Mash.
Согласно сообщению, за это время киллер смог хорошо изучить повадки Кивы. По данным СМИ, он знал, что за ним следят, и поэтому переехал в подмосковный отель «Величъ Country Club» из Москвы 2,5 месяца назад.

Мужчина проживал там со своей сожительницей. Он устраивал по территории отеля ежедневные прогулки. И в день убийства повторил свой маршрут, однако в свой номер так и не вернулся. Его окоченевшее тело обнаружила одна из сотрудниц отеля. Выяснилось, что тело убитого пролежало в снегу не менее часа.На месте убийства продолжают работу сотрудники следственного комитета. В отель никого не пускают.

Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья.

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#подмосковье
#маршрут
#труп
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#мужчина
#сотрудники
#депутат
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Уголовное дело о подготовке к убийству журналиста Соловьёва направили в суд
06 декабря 2023, 21:42

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Уголовное дело о подготовке неонацистской организацией покушения на российского журналиста Владимира Соловьёва передано в суд. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Уточняется, что в деле фигурируют семь лиц, пытавшихся убить Соловьёва. 

Эти люди, в зависимости от роли и участия, обвиняются в организации террористической группировки и участии в её деятельности; публичных призывах к осуществлению террористических актов, пропаганде и оправдании терроризма; публичных призывах к совершению экстремистских действий; возбуждении ненависти или вражды; незаконном изготовлении и обороте оружия и взрывных устройств; умышленном уничтожении имущества; подготовке к убийству и незаконном обороте наркотиков. 

Уголовное дело было направлено во 2-ой Западный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения. 

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#суд
#уголовное террористы
#журналист
#убийство
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Командира СОБРа «Рысь» Алпатова задержали после обнаружения тел с гирями на ногах
Начштаба СОБР «Рысь» Алдатова задержали после обнаружения тел с гирями на ногах
06 декабря 2023, 21:04

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Начальника штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексея Алпатова задержали по делу об убийстве двух человек в начале 2000-х. Об этом сообщает РБК.
В апреле 2023 года ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД, который подозревался в совершении двойного убийства. Согласно его показаниям, имелись два подельника: Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергея Волоснтных. Они оба были задержаны в среду, 6 ноября, о чём сообщил депутат Госдумы, бывший представитель Росгвардии Александр Хинштейн. 

Уголовное дело по факту похищения двух человек было возбуждено в 2003 году. Преступники требовали выкуп в полмиллиона долларов. В октябре 2021 года дело передали в Главное следственное управление СК, где расследование продолжилось. Оно привело к новым сведениям. Выяснилось, что похищенных убили и с привязанными к ногам гирями сбросили в подмосковный водоём, на дне которого они и были обнаружены. 

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#мвд
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