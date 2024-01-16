Крокодил убил девятилетнюю девочку на глазах у ее братьев в Индонезии

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10 января в Индонезии во время рыбалки крокодил на глазах у братьев схватил девятилетнюю девочку и утащил ее на середину реки, к тому моменту ребенок уже был мертв. Об этом сообщает Detikcom.
Спасатели обнаружили останки ребенка через шесть часов примерно в километре от того места, где напал крокодил. В настоящее время нет информации, планируется ли выловить агрессивное пресмыкающееся.
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Элина Позднякова