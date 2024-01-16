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Крокодил убил девятилетнюю девочку на глазах у ее братьев в Индонезии

16 января 2024, 21:43
Фото: iStock/Carl Jani

Фото: iStock/Carl Jani

10 января в Индонезии во время рыбалки крокодил на глазах у братьев схватил девятилетнюю девочку и утащил ее на середину реки, к тому моменту ребенок уже был мертв. Об этом сообщает Detikcom.

Трагедия произошла недалеко от деревни Лемоамбо в провинции Юго-Восточный Сулавеси. Девочка вместе со своими братьями отправилась на рыбалку. Пока ребята ловили рыбу, сестра играла на берегу реки. В какой-то момент выскочил крокодил и схватил ребенка. Один из братьев попытался спасти сестру, однако рептилия быстро унесла свою жертву на середину реки и ушла под воду. По словам очевидцев, к тому моменту девочка уже была мертва.

Спасатели обнаружили останки ребенка через шесть часов примерно в километре от того места, где напал крокодил. В настоящее время нет информации, планируется ли выловить агрессивное пресмыкающееся.

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#девочка
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В Белгороде СК возбудил дело о покушении на убийство после нападения подростков
16 января 2024, 22:31

Фото: iStock/simpson33

В Белгороде возбуждено уголовное дело после нападения подростков на местных жителей, одним из нападавших оказался 17-летний азербайджанец. Об этом сообщили Следственном комитете России.
«Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 282 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности"), частью 3 статьи 30, пунктами "ж, л" части 2 статьи 105 УК ("Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти)», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что личность одно из нападавших уже установлена. Им оказался 17-летний уроженец Азербайджана. В настоящее время выясняются остальные участники банды подростков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также отреагировал на информацию об избиениях прохожих. Он заявил, что подобные действия необходимо жестко пресекать и не допускать их повторения.

Ранее в местном МВД заявили, что в Белгороде сотрудники правоохранительных органов ищут банду подростков, которые нападают на прохожих на улицах. Они снимают и публикую видео с избиениями в соцсети.

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#Вячеслав Гладков
#покушение
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В Испании задержали украинку и австрийца за продажу копий люксовых сумок
16 января 2024, 22:02

Фото: iStock/Rawf8

В Испании задержана гражданка Украины и гражданин Австрии продажу на аукционах копий люксовых брендов по всей стране. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Испании.
«Национальная полиция Испании задержала двух человек за продажу элитных изделий из кожи на аукционах. Их коммерциализация означала бы ущерб для брендов в размере 50 000 евро», — говорится в заявлении.

При этом уточняется, что задержанным удалось пошить очень качественные подделки, что их практически было невозможно отличить от оригинальной продукции. Они продавали их как подлинные, прилагая к ним фальшивые документы.

Расследование началось еще в сентябре 2023 года, когда аукционный дом в Мадриде подверг сомнению подлинность четырех сумок от двух престижных брендов. Специалисты увидели, что сертификаты подлинности, упаковка и отделка швов отличаются от оригинальных брендов.

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#ущерб
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Адвоката Навального* заочно обвинили в экстремизме
Адвокату Навального* Михайловой предъявили заочное обвинение в экстремизме
16 января 2024, 21:55

Фото: iStock/Zolnierek

Адвоката Ольгу Михайлову, которая выступала в защиту Алексея Навального*, заочно обвинили в экстремизме. Об этом она написала в своих соцсетях.
Она отметила, что, судя по этому обвинению, все эти годы она не защищала Навального*, не выигрывала жалобы в Европейском Суде, а была участницей экстремистского сообщества, которое её подзащитный организовал в 2011 году.

Также Михайлова подчеркнула, что в настоящее время проживает вместе с дочерью за пределами России, в связи с чем обвинение было выдвинуто в заочной форме.

Ранее, в октябре прошлого года, Басманный суд Москвы арестовал троих адвокатов Навального*: Вадима Кобзева, Алексей Липцера и Игоря Сергунина, которые аткже обвиняются по статье об участии в экстремистской организации. Согласно данной статье предусматривается лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом на территории России
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#экстремизм
#суд
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В Тюмени рабочего унесло течением по трубам при ремонте очистных сооружений
16 января 2024, 21:18

Фото: iStock/terex

В тюменском в районе Копытова рабочий, осуществлявший ремонт очистных сооружений, упал в камеру гидротехнического резервуара, после чего его унесло течением. Ведутся его поиски. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовом ведомстве.
«Человек с подрядной организации, выполняющей работы на данном объекте, упал в приемную камеру гидротехнического резервуара, после чего течением его утянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру», - говорится в сообщении.

Уточняется, что данная камера далее распространяется еще на пять каналов. По предварительным данным, после падения рабочий был жив. На его поиски отправились специалисты тюменской службы экстренного реагирования ТОСЭР. В настоящее время личность пострадавшего пока не известна.

Ранее также сообщалось, что грунтовые воды затопили подземный участок шахты «Заполярная» в Воркуте. Во время ЧП один человек погиб, ещё одного горняка сейчас разыскивают спасатели.

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Мужчина заживо сжег жену в машине из-за подозрений в изменах в Красноярском крае

Женщина попыталась похитить первоклассницу в Воронеже

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Мужчина заживо сжег жену в машине из-за подозрений в изменах в Красноярском крае
16 января 2024, 20:28

Фото: iStock/MukundaDe

В Красноярском крае 27-летний мужчина заживо сжег жену в машине, подозревая ее в измене и шпионаже за ним. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
Следствие установило, что конце июня прошлого года мужчина пригласил жену на отдых на водоем. 7 июля по пути на место отдыха мужчина резко свернул в лес, там он запер женщину в машине, после чего облил бензином и поджег. После этого он улетел в Москву, где уже 11 июля и был задержан полицейскими.

Уточняется, что пара поженилась в 2021 году. Все время совместной жизни мужчина подозревал жену в неверности. Он также считал, что супруга шпионит за ним и передает информацию в полицию. Именно поэтому муж решил ее убить.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у подозреваемого хроническое психическое заболевание. Считается, что в момент преступления он не осознавал, что делает. Предварительно, он будет отправлен на принудительное лечение.

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Женщина попыталась похитить первоклассницу в Воронеже
16 января 2024, 20:03

Фото: iStock/Fedorovekb

В воронежском микрорайоне Шилово неизвестная женщина чуть не похитила первоклассницу из школы после уроков, однако вовремя это заметила мама девочки. Об этом сообщает прокуратура Воронежской области.
Согласно сообщению, инцидент произошел 15 января. Женщина взяла первоклассницу за руку и попыталась перевести через дорогу. В тот момент появилась мама девочки, одна догнала их и забрала дочь. При этом похитительница сказала, что перепутала ребенка. По словам матери, дома дочка рассказала ей, что незнакомая тетя просила называть ее мамой. Тогда она обратилась в полицию.

«Прокуратурой области организована проверка по публикациям средств массовой информации о попытке похищения первоклассницы неизвестной женщиной из школы после уроков в микрорайоне Шилово Воронежа», - сообщил представитель прокуратуры.

В настоящее время следователи устанавливают все подробности инцидента.

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В Чите голый 10-летний мальчик со шрамом на пояснице ушёл из дома и пропал
16 января 2024, 19:30

Фото: istockphoto/Rina Mskaya

В Чите почти голый 10-летний мальчик со шрамом на пояснице ушёл из дома и пропал.
Chita.Ru сообщает, что ЧП случилось 16 января. Полностью раздетый 10-летний мальчик вышел из дома на улице Энергетиков и пропал.

Рост мальчика 155–160 см. Ребёнок хрупкого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Из особых примет у мальчика есть родинка на левой ключице и шрам на пояснице примерно 15 см.

По тревоге поднят поисковый отряд. Другие детали и обстоятельства происшествия не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске пропал 6-летний мальчик, приехавший в город с мамой из Австрии.
NGS.RU пишет, что мальчик знает русский язык. Его мать родом из Сочи. Женщина с мальчиком могли остановиться в Калининском районе. Там живёт тетя матери мальчика. Также есть версия, что они уехали к родственникам в Краснодарский край.

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В Екатеринбурге пропали две девочки-подростка 13 и 14 лет

В Великом Новгороде полиция занялась охранником, напавшим на девочку в магазине
#дети
#полиция
#происшествие
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В Екатеринбурге школьников, убивших двух девочек и женщину, признали вменяемыми
Подростков, которые убили троих людей в Екатеринбурге, признали вменяемыми
16 января 2024, 18:39

Фото: istock / SAKDAWUT14

В Екатеринбурге двоих подростков, который обвиняются в убийстве троих человек, признали вменяемыми. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на начальника следственного отдела СК по Железнодорожному району Артема Решетникова. Первый парень убил 17-летнюю подругу в начале августа 2023 года, а второй убил девочку и ее мать в середине ноября.

«В обоих случаях это были убийства, совершенные в ходе конфликта на почве ревности. Преступления носили спонтанный характер, они не готовились долго. Психолого-психиатрические экспертизы показали, что подростки — вменяемые», — заявил начальник .
Сейчас молодые люди находятся в следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что избивавшего и таскавшего за волосы падчерицу отчима арестовали на 2 месяца. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#убийство
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В московской квартире обнаружили мумию
16 января 2024, 18:25

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Мумия обнаружена в квартире на Мосфильмовской улице в Москве.
РЕН ТВ пишет, что труп 70-летней женщины находился в квартире около двух месяцев, пока соседи не начали чувствовать зловонный запах. 15 января квартиру вскрыли.

«На полу в одной из комнат обнаружили мумифицированный труп женщины 1952 года рождения»,- рассказал источник РЕН ТВ.
По предварительной версии, тело женщины разлагалось в квартире около двух месяцев. Труп отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области девятимесячный ребенок ударился головой об игрушки и умер через три дня. Об этом сообщает Shot.

Согласно сообщению, трагедия произошла в Прокопьевске. 12 января малыш во время игры упал и ударился головой об игрушки. Мама не увидела в этом ничего страшного. Через два дня у ребенка поднялась температура. Тогда она дала ему жаропонижающее и положила спать. Ночью мальчик проснулся и начал сильно плакать. Тогда 28-летняя девушка вызвала скорую помощь. Однако прибывшие на вызов медики смогли только констатировать смерть младенца.

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