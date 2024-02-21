Легковушка с ребёнком в салоне рухнула с моста в Москве прямо на МКАД

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Вечером во вторник, 20 февраля, на 19 километре МКАД с моста упал легковой автомобиль, в салоне которого находился ребёнок. С водителем удалось побеседовать журналистам телеканала РЕН ТВ.
Авария произошла неподалеку от автовокзала «Южные Ворота». По словам Максима, находившегося за рул пострадавшей машины, причиной ДТП стала скользкая дорога.
На момент аварии в автомобиле мужчина находился вместе со своей десятилетней дочерью. К счастью, серьезных травм никто не получил.
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«Дороги так чистят, что на поворотах подлетаешь. Тем более, в моем случае. Я пропустил поворот и хотел перестроиться. Дорога на тот момент свободная была. Поворот не смог сделать», — рассказал Максим журналистам.
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Артем Путинцев