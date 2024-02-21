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Легковушка с ребёнком в салоне рухнула с моста в Москве прямо на МКАД

РЕН ТВ: В столице автомобиль с 10-летним ребёнком в салоне упал с моста на МКАД
21 февраля 2024, 03:24
Фото: iStock/Anton_Novikov

Фото: iStock/Anton_Novikov

Вечером во вторник, 20 февраля, на 19 километре МКАД с моста упал легковой автомобиль, в салоне которого находился ребёнок. С водителем удалось побеседовать журналистам телеканала РЕН ТВ.
Авария произошла неподалеку от автовокзала «Южные Ворота». По словам Максима, находившегося за рул пострадавшей машины, причиной ДТП стала скользкая дорога.

«Дороги так чистят, что на поворотах подлетаешь. Тем более, в моем случае. Я пропустил поворот и хотел перестроиться. Дорога на тот момент свободная была. Поворот не смог сделать», — рассказал Максим журналистам.




На момент аварии в автомобиле мужчина находился вместе со своей десятилетней дочерью. К счастью, серьезных травм никто не получил.

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Мадуро собрался приехать в Москву после выборов, чтобы поздравить Путина
РИА Новости: Президент Венесуэлы Мадуро пожелал приехать в Россию после выборов
21 февраля 2024, 00:02

Фото: Пресс-служба МИД России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что хотел бы приехать в Москву после президентских выборов в России. Об этом пишет РИА Новости.
«Я бы хотел сразу после выборов приехать в Москву. Поздравить президента Путина с победой», — отметил Мадуро.

В свою очередь, Сергей Лавров заявил о том, что Россия, как председатель БРИКС в 2024 году, будет всемерно способствовать сближению официального Каракаса с объединением.

Напомним, что в августе 2023 года Николас Мадуро подал официальную заявку о вступлении страны в объединение БРИКС. По словам боливарианского лидера, именно это межгосударственное объединение формирует новый мировой порядок, став «магнитом, притягивающим страны, которые хотят другого мироустройства».

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#выборы
#россия
#венесуэла
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«Страна» сообщила о взрывах в Херсоне
20 февраля 2024, 23:45

Фото: iStock/nndanko

Взрывы произошли в городе Херсоне, находящемся под контролем украинских властей. Об этом сообщило издание «Страна.ua». Каких-либо подробностей, впрочем, не приводится.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрывы
#херсонская область
#украина
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Росгвардейцы задержали в Коломне серийного похитителя шампуней
20 февраля 2024, 20:59

Фото и видео: пресс-служба Росгвардии МО

В Коломне сотрудники подмосковной Росгвардии задержали молодого человека, укравшего из магазина около 20 упаковок шампуней для дальнейшей продажи. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на улице Пушкина на гражданина, схожего по приметам из ориентировки. При проверке документов выяснилось, что 29-летний житель Луховиц три недели скрывается от правосудия. В конце января молодой человек пришёл в подмосковный магазин, сложил в рюкзак 17 шампуней и покинул помещение», – говорится в сообщении.
Однако противоправные действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ущерб магазину, по предварительным подсчётам, превысил 3 тыс рублей.

Росгвардейцы задержали правонарушителя и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту кражи проводится проверка.

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#преступление
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Поезд протаранил карету скорой помощи и отправил на тот свет пенсионерку с пневмонией
После столкновения поезда и скорой помощи в Башкирии погибла пациентка
20 февраля 2024, 19:46

Фото: сообщество «Стерлитамак ДТП» во ВКонтакте

В Стерлитамаке поезд сбил машину скорой помощи на железнодорожном переезде. Пациент погиб, ещё три человека пострадали.
Как сообщает телеграм-канал Mash, водитель скорой спешил доставить пациента в больницу и выехал на красный сигнал светофора на железнодорожном переезде. Машинисты пытались экстренно затормозить, но расстояние было недостаточным: тепловоз влетел прямо в бок «скорой».

В результате происшествия на месте погибла 67-летняя женщина-пациентка с пневмонией, ещё трое пострадали. С тяжёлыми травмами в больницу доставили водителя и двух фельдшеров. Подробности произошедшего выясняются.
Фото: сообщество «Стерлитамак ДТП» во ВКонтакте

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#железная дорога
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Российский преподаватель ставил студенток на колени и бил по ягодицам
Преподаватель ставил студенток в угол на колени и наказывал ремнём
20 февраля 2024, 18:27

Фото: IStock/Natalia Bodrova

В Свердловской области вокруг преподавателя технику разгорелся скандал из-за методов воспитания. Мужчина ставил в угол на колени провинившихся студенток и угрожал ремнём.
Как сообщает телеграм-канал Mash, инцидент произошёл в техникуме торговли и сервиса в Каменск-Уральском. 31-летней старший лейтенант учил подростков строевой, боевой и тактико-специальной подготовке. Тем, кто нарушал дисциплину приходилось несладко – преподаватель ставил на колени студенток, а некоторых ещё и бил ремнём по ягодицам.

Одна из учениц рассказала о произошедшем матери. Та обратилась в полицию. После этого в учебном заведении организовали проверку, а сам преподаватель заявил, что действительно поставил в угол студенток, потому что они мешали другим учиться. Но, по его словам, всё это происходило в форме шутки. После скандала мужчина написал заявление на увольнение по собственному желанию.

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#студенты
#екатеринбург
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Актёра Прокопьева задержали с наркотиками в Москве
20 февраля 2024, 18:25

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Актёра Василия Прокопьева задержали с пакетом наркотиков в центре Москвы, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации СМИ, Прокопьева задержали на Белорусском вокзале. Правоохранители обратили внимание на находящегося в явно не трезвом состоянии мужчину.

При досмотре актёра у него обнаружили «полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом массой 0,11 гм».

Порошок доставили на экспертизы, в ходе которой было установлено, что у пакете у Прокопьева находилось производное от мефедрона вещество.

Самой известной работой 32-летнего актёра является сериал «Громовы». Он также принимал участие в проектах: «Сын отца народов», «Отец» и «Кружовник».

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#москва
#наркотики
#актёр
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Семейную пару из Иркутской области обвиняют в убийстве фермера и краже сейфа
В Иркутской области семейная пара выстрелила в фермера и похитила сейф
20 февраля 2024, 18:21

Фото: iStock/blinow61

В Иркутской области семейная пара предприняла жестокий налет на фермерское хозяйство, приведший к гибели его хозяина.
По данным следствия, 33-летний мужчина произвел несколько выстрелов в сторону 65-летнего фермера, нанеся ему смертельные ранения, после чего пара похитила ценный сейф, содержавший внушительную сумму в 2,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Успешная операция правоохранительных органов привела к задержанию преступников на месте их проживания, где был проведен обыск, в результате которого было обнаружено большое количество компрометирующих улик, включая оружие, маски-балаклавы и часть похищенного имущества. Этот инцидент стал предметом глубокого расследования, а уголовное дело по трем статьям было направлено в суд, где судьба преступников будет решаться на общественном уровне.

Напомним, что ранее семейная пара была задержана в Москве по подозрению в участии в серии разбойных нападений на мужчин, что подчеркивает масштаб и опасность их преступной деятельности.

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#опасность
#служба
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Суд продлил арест актёру из сериала «Слово пацана» Базанову по делу об убийстве
20 февраля 2024, 17:48

Фото: iStock/BrianAJackson

Актёру из сериала «Слово пацана» Сергею Базанову продлили арест, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.
Напомним, Базанова и его подельников обвиняют в совершении убийства в 2011 году. По версии следствия, группа людей с Базановым напала на мужчину в столичном переулке с намерением отобрать у него в сумку, в которой находились 900 тысяч долларов. Мужчина попытался оказать сопротивление, тогда в него выстрелили. Спустя несколько дней он скончался в больнице от полученных травм.

Актёра и других фигурантов дела обвиняют в убийстве, совершённом группой лиц из корыстных побуждений. В ходе судебного заседания свою вину они не признали.

«Базанову продлена мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщил собеседник агентства.

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#суд
#сизо
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Певицу Мадонну уронили вместе со стулом во время концерта в Сиэтле
20 февраля 2024, 17:25

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Во время одного из концертов проходящего тура Celebration американскую певицу Мадонну уронил танцор. Видео из зала Climate Pledge Arena в Сиэтле, где проходил концерт, стало вирусным в интернете.
В ролике видно, как сидящую на стуле поп-диву наклонил и потащил всего на двух ножках танцор её труппы. При этом сам он был в колготках и в обуви на огромных женских шпильках. В какой момент он потерял контроль, упал и уронил стул с сидящей на нём 65-летней звездой.



Мадонна какие-то две-три секунды, выронив микрофон, просто лежала на сцене. В это время звучала фонограмма. Певица быстро опомнилась, схватила микрофон и продолжила петь лёжа, сделав вид, что падение было задумано с самого начала. Ей помогли подняться, и далее выступление прошло без происшествий.

Летом прошлого года американская поп-дива провела 48 часов в искусственной коме из-за тяжёлой бактериальной инфекции.

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