Лось стал причиной смертельного ДТП на трассе под Петербургом

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На трассе в Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. Причиной аварии стал внезапно выбежавший на дорогу лось.
Инцидент произошёл на шоссе Санкт-Петербург - Псков в Гатчинском районе Ленобласти, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Автомобиль «Форд» в сторону деревни Поддубье, где традиционно водится много лосей. Животное неожиданно выскочило на дорогу и врезалось в машину. От удара легковушка съехала в кювет и перевернулась. Водитель погиб на месте.
На вид мужчине, ехавшему за рулём иномарки, около 50 лет, его личность сейчас устанавливается. От удара автомобилю полностью разворотило капот. Сам лось умер на дороге. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными, следуя по дорогам, проложенным в местах обитания лосей — об этом сообщают специальные знаки. Лобовое столкновение с крупным копытным может закончиться трагически, как в данном случае.
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Александр Бойцов