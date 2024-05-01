Малыш впал в кому из-за бабушки, которая разбавила сухое молоко вином

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Итальянская бабушка случайно использовала вино вместо воды для разведения сухого молока для своего четырехмесячного внука, что привело к тому, что малыш впал в кому, пишет РИА Новости.
Она перепутала бутылку вина с бутылкой воды из темного стекла. Женщина осознала ошибку, когда почувствовала запах смеси, после того как уже напоила ребенка.
Сразу же она отвезла его в больницу, где ему промыли желудок. 30 апреля мальчика подключили к аппарату и перевели в отделение интенсивной терапии педиатрической больницы. Отмечается, что на текущий момент его состояние стабильное и по данным местных СМИ, его жизни ничего не угрожает.
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