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Малыш впал в кому из-за бабушки, которая разбавила сухое молоко вином

01 мая 2024, 14:21
Фото: iStock/hallohuahua

Фото: iStock/hallohuahua

Итальянская бабушка случайно использовала вино вместо воды для разведения сухого молока для своего четырехмесячного внука, что привело к тому, что малыш впал в кому, пишет РИА Новости.


Она перепутала бутылку вина с бутылкой воды из темного стекла. Женщина осознала ошибку, когда почувствовала запах смеси, после того как уже напоила ребенка.

Сразу же она отвезла его в больницу, где ему промыли желудок. 30 апреля мальчика подключили к аппарату и перевели в отделение интенсивной терапии педиатрической больницы. Отмечается, что на текущий момент его состояние стабильное и по данным местных СМИ, его жизни ничего не угрожает.

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#женщина
#сми
#больницы
Сообщается о взрыве в районе Пятницкого шоссе в Москве
01 мая 2024, 13:47

Фото: iStock/vladj55

Стало известно о взрыве под землей в районе Пятницкого шоссе в Москве.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев. По словам прохожих, столб огня был высотой в несколько этажей здания.

По предварительной информации, рабочие могли повредить кабель во время переукладки бордюров, из-за чего произошло короткое замыкание. Это могло привести к последующей детонации, отмечают в Telegram-канале.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Информации о пострадавших пока нет. В асфальте после взрыва осталась пробоина, рассказала Baza.

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#взрыв
#россия
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В Тюменской области у вертолета в воздухе открылись двери
01 мая 2024, 13:35

Фото: iStock/Sergei_Ramiltsev

На высоте 914 метров в Тюменской области у гражданского вертолета UTair произошел инцидент: задние двери воздушного судна открылись.
Согласно данным, вертолет Ми-8 вылетел из Тобольска для выполнения задания по обследованию газопровода и планировал вернуться обратно, сообщает «РЕН ТВ». Однако во время взлета произошло открытие рампы задних дверей вертолета. Команда экипажа немедленно уведомила об этом диспетчера и приняла решение о немедленном возврате в аэропорт Тобольска.

Через пять минут после инцидента вертолет благополучно приземлился, и никто из находившихся на борту не пострадал.

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#аэропорт
#подростки
#вертолёт
#удар
#сбу
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В Уфе 22-летний парень зарезал прохожего за замечание
01 мая 2024, 12:54

Фото: iStock/zoka74

В Уфе молодой человек зарезал прохожего, который сделал ему замечание, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, все случилось 30 апреля. Парень с толпой разбивали машину соседа-должника. Мимо проходил 34-летний сосед мужчины, который окрикнул толпу и попросил остановиться. Началась драка.

К толпе присоединился еще один парень, у которого был с собой нож. В результате один из членов компании пырнул 34-летнего соседа в бедро. Мужчина умер на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

По данным SHOT, истекающего кровью мужчину можно было спасти. Он около часа лежал на асфальта, но никто не вызвал бригаду скорой.

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#убийство
#нож
#россия
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В Японии возник пожар в здании атомной электростанции «Симанэ»
01 мая 2024, 12:27

Фото: istockphoto/Nordroden

В Японии произошёл пожар на атомной электростанции «Симанэ». Возгорание возникло в машинном зале второго энергоблока АЭС.
По сообщению информационного агентства Kyodo, огонь появился в районе временного распределительного ящика. Причина возгорания пока не установлена. Пострадавших в результате пожара нет. Какого-либо негативного воздействия на окружающую среду также не зафиксировано. Работа атомной электростанции продолжается в штатном режиме.

Напомним, 24 августа 2023 года Япония приступила к сбросу воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. В феврале текущего года оператор аварийной японской АЭС сообщил об утечке воды, в которой содержатся радионуклиды из оборудования по очистке радиоактивной воды.

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#япония
#аэс
#оператор
#пожар
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Полиция проверит авиакомпанию «Победа» после недопуска на рейс пассажирки
01 мая 2024, 12:05

Фото: istockphoto/Dirk Van Geel

Сотрудники транспортной полиции инициировали проверку в отношении авиакомпании «Победа». Представители авиаперевозчика не пустили на рейс пассажирку, мотивировав это тем, что она пьяна.
Женщине заявили, что не пропустят её на борт по причине нетрезвого состояния: как-то странно она себя ведёт, явно сверх меры употребила горячительного. 39-летняя Елена из Подмосковья уверяла: ни капли спиртного не пила, но сотрудники авиакомпании стояли на своём: борт улетит без «нетрезвой» пассажирки, передаёт телеграм-канал Mash.

К месту инцидента подошли полицейские и побеседовали с женщиной. По результатам проверки правоохранители постановили: запаха алкоголя нет, поведение адекватное, надо пропускать. Да поздно: самолёт уже улетел, билеты пропали. Елена осталась в аэропорту дожидаться следующего рейса, а сотрудники транспортной полиции проверят, почему представителям «Победы» мерещатся алкоголики.

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#сотрудники
#аэропорт
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Двухлетний мальчик погиб после падения из окна седьмого этажа в Москве
01 мая 2024, 11:54

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Москве двухлетний мальчик умер после падения из окна седьмого этажа.
Об этом заявили в Telegram-канале прокуратуры столицы. Все случилось на улице Корнейчука. По предварительной информации, мать ребенка была в квартире, но ненадолго отвлеклась.

Как сообщили в ведомстве, сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по факту случившегося.

В прокуратуре настоятельно просят родителей оградить маленьких детей от окон. Кроме этого, ​по данным силового ведомства, ​во избежании подобных трагедий не стоит оставлять ​несовершеннолетних без присмотра.

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#окно
#москва
#смерть
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В Москве шестилетний ребёнок спас впавшую в кому мать
01 мая 2024, 10:39

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Шестилетний ребёнок в Москве спас мать, которая впала в состояние комы. Он сумел самостоятельно вызвать ей скорую помощь.
Малыш заметил, что маме стало плохо, быстро сориентировался и набрал номер скорой помощи, сообщают «Известия». Подъехавшие медики с изумлением увидели в квартире только маленького мальчика, который их и вызвал. В квартире находился ещё один ребёнок, которому четыре года. Сейчас с ними работают медики и психологи.

Их 42-летнюю мать доставили в медицинское учреждение, сейчас она находится под наблюдением врачей, её жизни ничто не угрожает. Таким образом, маленький мальчик, своевременно вызвав скорую помощь, спас жизнь своей матери. Причина, по которой женщина впала в кому, пока неизвестна.

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#женщина
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#медики
#мальчик
#москва
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В Китае после обрушения автомагистрали погибли не менее 19 человек
01 мая 2024, 08:20

Фото: istockphoto/Carl Franz

На юге Китая произошло обрушение автомагистрали, соединяющей провинции Гуандун и Фуцзянь. В результате погибли не менее 19 человек.
В результате обрушения нескольких пролётов моста под завалами оказались 18 автомобилей, передаёт издание Xinhua. Полиции и спасателям удалось извлечь из-под завалов 31 пострадавшего. Все они госпитализированы. На кадрах, опубликованных СМИ, видно, что обрушены 7-8 пролётов моста. Возле моста видны пламя и дым из ямы, куда упали автомобили.

На месте продолжают работать спасатели, медики и пожарные. Движение по скоростной автомагистрали перекрыто. Местные власти пока не подтвердили информацию о погибших и не сообщили о характере травм пострадавших во время катастрофы.

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#ямы
#медики
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Полиция Нью-Йорка штурмует Колумбийский университет, 100 студентов задержаны
01 мая 2024, 08:03

Фото: iStock/TheaDesign

Полиция Нью-Йорка пошла на штурм Колумбийского университета на фоне пропалестинских протестов студентов, об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя полиции.
Студенты одного из самых престижных американских университетов протестуют против ударов Израиля по сектору Газа. Они оккупировали главное учебное здание кампуса — Гамильтон-холл — забаррикадировались изнутри и вывесили в здании палестинский флаг.

Как пишет NBC, полиции пришлось пойти на штурм университета. Вечером правоохранителям удалось ликвидировать палаточный лагерь, который установили протестующие, а также зачистить все этажи университета.

В настоящий момент задержаны около сотни протестующих.

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#палестина
#израиль
#сектор газа
#сша
#протесты
#студенты
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