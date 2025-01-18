«Мама на минуту отвлеклась»: В США дети случайно съели своего прадеда

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В США дети случайно съели прах своего давно почившего прадеда. В это время их мать отлучилась совсем не надолго.
Моника Лонг одна воспитывает троих детей. Она занималась приготовлениями всяких вкусностей ко дню рождения младшего сына. Занятая кулинарными изысками, женщина на некоторое время оставила малышей без присмотра. А те, как выяснилось, не теряли времени даром.
Дети, устав ждать угощений, обошлись тем, что было под рукой. Старший достал с верхней полки большую ёмкость с каким-то концентратом, добавил воды и угостил получившейся пастой массой младших, не забыв попробовать и сам. Было не очень вкусно, поэтому остатки ребята просто выплеснули из чашек.
Через некоторое время, обнаружив на ковре следы грязи, Моника взяла пылесос и убрала ее, не придав этому значения. Спустя несколько дней она обнаружила, что сосуд, в котором хранился прах ее дедушки, пуст.
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Дети, устав ждать угощений, обошлись тем, что было под рукой. Старший достал с верхней полки большую ёмкость с каким-то концентратом, добавил воды и угостил получившейся пастой массой младших, не забыв попробовать и сам. Было не очень вкусно, поэтому остатки ребята просто выплеснули из чашек.
Через некоторое время, обнаружив на ковре следы грязи, Моника взяла пылесос и убрала ее, не придав этому значения. Спустя несколько дней она обнаружила, что сосуд, в котором хранился прах ее дедушки, пуст.
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Александр Бойцов