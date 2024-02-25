Mash: В Крыму пьяные участники ЧВК избили посетителей кафе

В крымском посёлке Черноморское люди в военной форме ворвались в кафе и избили находившихся там посетителей, а затем уложили их лицом в пол. Как сообщает Telegram-канал «Mash на волне», речь может идти о бойцах частной военной компании (ЧВК) «Медведь».