Mash: В Крыму пьяные участники ЧВК избили посетителей кафе

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В крымском посёлке Черноморское люди в военной форме ворвались в кафе и избили находившихся там посетителей, а затем уложили их лицом в пол. Как сообщает Telegram-канал «Mash на волне», речь может идти о бойцах частной военной компании (ЧВК) «Медведь».
По информации канала, в кафе «Крепость» праздновали 23 февраля двое из добровольческой бригады спецназа. В какой-то момент произошла ссора с «гражданскими» на парковке, после чего бойцы ЧВК отлучились и уже ночью вернулись с подмогой, которую можно увидеть на видео.
Некоторых посетителей заведения избили, для убедительности стреляя в воздух из автомата. Очевидцы рассказывают, что участников первоначальной ссоры при этом не было. По информации Mash, один из избитых посетителей в больнице в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле Москвы.
При этом три сотрудника бригады рассказали, что в заведении выкрикивают проукраинские лозунги. Это оказалось ложью, всех виновных передали полиции.
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Некоторых посетителей заведения избили, для убедительности стреляя в воздух из автомата. Очевидцы рассказывают, что участников первоначальной ссоры при этом не было. По информации Mash, один из избитых посетителей в больнице в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле Москвы.
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Артем Путинцев