Mash: В московской школе №1566 произошло массовое отравление детей

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Массовое отравление произошло в кадетском корпусе московской школы №1566. У детей рвота и температура. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Родители пострадавших сообщили, что детей тошнит со вчерашнего вечера. По возвращении из школы у ребят пропал аппетит, после чего началась рвота и боли в животе. Температуру сбить не удается.
В чатах родители уже поставили самостоятельный диагноз: отравление или кишечная инфекция после завтраков и обедов в учебном заведении. Некоторые родители отвели школьников на сдачу анализов.
По словам обеспокоенных родителей, классный руководитель никак не отреагировал на произошедшее.
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Екатерина Коршунова