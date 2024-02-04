МЧС сообщило о пропаже своего вертолёта Ми-8 над Онежским озером в Карелии

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Спасатели МЧС России ищут принадлежащий ведомству вертолёт МИ-8, который пропал с радаров над Онежским озером в Карелии., выполняя тренировочный полёт. На борту воздушного судна находился экипаж из трёх человек
«Организованы поисково-спасательные работы <...> К месту следует группировка спасателей на судне на воздушной подушке и снегоходах, в готовность приведен самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту», — отметили в пресс-службе министерства (цитата по ТАСС).Как сообщает источник в оперативных службах, вертолёт Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России следовал по маршруту Петрозаводск — Вытегра и в районе села Деревянное Прионежского района Карелии пропал с радаров, а его аварийный маяк не срабатывает.
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