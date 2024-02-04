МЧС сообщило о пропаже своего вертолёта Ми-8 над Онежским озером в Карелии

Президент Словакии Зузана Чапутова заразилась коронавирусом во время своей рабочей поездки в США, сообщает ТАСС со ссылкой на словацкое информагентство TASR. Чапутова отменила рабочую программу на 4 февраля и прервала визит в Питтсбург, где находится на данный момент.