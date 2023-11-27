Моряк корабля Kavkaz 1 погиб в результате шторма в Кеченском проливе

Фото: istockphoto/Page Chichester
Один моряк погиб, еще одному оторвало пальцы на руке. Все это — последствия сильнейшего шторма в Черном море, от которого досталось не только жителям побережья Крыма, но и морским судам.
Также из-за непогоды получил ранение матрос балкера GAIA I, следовавшего под флагом Панамы в акватории порта Тамань. Гражданину Грузии судовым люком оторвало два пальца на руке. Корабль сумел причалить в ближайшем порту, после чего пострадавшего передали медикам.
Читайте также:
Людей уносит, дома падают: последствия смертельного шторма в Крыму и Сочи
«Шторма века» бушует на черноморском побережье
В Крыму из-за последствий разгула стихии объявили режим ЧС
Александр Бойцов