Москвич перепутал стул с шампурами и сел на них

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Житель Москвы по имени Алексей, вернувшись с празднования своего дня рождения на природе, случайно сел на пакет с шампурами вместо того, чтобы сесть на стул на кухне, пишет Telegram-канал «112».
После возвращения домой он оставил пакет с шампурами на полу и, будучи в нетрезвом состоянии, присел рядом, чем случайно нанес себе колотые раны.
Москвича доставили скорой помощью в столичную больницу имени Ерамишанцева, где хирурги удалены шампуры и обработали его раны. После этого Алексея выписали домой.
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