Москвич скончался, выталкивая машину жены из сугроба

Фото: iStock/DarthArt
В Москве умер мужчина, когда выталкивал машину своей жены из сугроба, у него случился приступ эпилепсии от перенапряжения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что пенсионер недавно перенес COVID-19. Последствия вируса могли усугубить эпилептический припадок. Точную причину смерти будут устанавливать эксперты.
Читайте также:
Девятилетнюю девочку увезли в больницу с проткнутым спицами легким
В Москве пенсионер перепутал жидкость для снятия лака с лекарством и скончался
В Свердловской области нашли тело 16-летнего подростка
Элина Позднякова