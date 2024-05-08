Москвич сломал лопату о голову пасынка и напал с ножом на жену

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В Гагаринском районе Москвы житель общежития на Университетском проспекте избил своего пасынка лопатой и пытался напасть на жену, пишет Telegram-канал Shot.
Причиной вспышки агрессии стал запрет семьи на употребление алкоголя. Инцидент произошел 6 мая, когда мужчина вернулся домой пьяным и начал нападать на супругу и ее сына. Попытки семьи успокоить его не увенчались успехом.
В ответ на просьбу жены прекратить употребление спиртного, мужчина достал нож и напал на нее. Женщина и ее сын укрылись в комнате и вызвали помощь.
Дебошир взял лопату и попытался разрушить автомобиль супруги. Пытавшийся остановить его пасынок получил травмы и был госпитализирован. Нападавшего задержали, а молодого человека госпитализировали. Проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.
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В ответ на просьбу жены прекратить употребление спиртного, мужчина достал нож и напал на нее. Женщина и ее сын укрылись в комнате и вызвали помощь.
Дебошир взял лопату и попытался разрушить автомобиль супруги. Пытавшийся остановить его пасынок получил травмы и был госпитализирован. Нападавшего задержали, а молодого человека госпитализировали. Проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.
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Артем Кузьмин