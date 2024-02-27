МВД Московской области: Житель Мытищ хранил дома пять сотен патронов

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В подмосковных Мытищах в квартире у местного жителя нашли полтысячи патронов. Против 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте и хранении оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Патроны обнаружили в квартире злоумышленника на улице Борисовка. Около сотни из них имеют калибр 5.6, изготовлены промышленным способом и пригодны для стрельбы. Остальные патроны направили на экспертизу.
Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось о том, что нелегальный склад оружия и боеприпасов обнаружили подмосковные полицейские в квартире 55-летнего жителя Жуковского. Экспертиза показала, что по крайней мере часть патронов пригодна для стрельбы.
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Артем Путинцев