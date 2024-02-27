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МВД Московской области: Житель Мытищ хранил дома пять сотен патронов

27 февраля 2024, 05:57
Фото: iStock/Althom

Фото: iStock/Althom

В подмосковных Мытищах в квартире у местного жителя нашли полтысячи патронов. Против 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте и хранении оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Патроны обнаружили в квартире злоумышленника на улице Борисовка. Около сотни из них имеют калибр 5.6, изготовлены промышленным способом и пригодны для стрельбы. Остальные патроны направили на экспертизу.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.


Ранее сообщалось о том, что нелегальный склад оружия и боеприпасов обнаружили подмосковные полицейские в квартире 55-летнего жителя Жуковского. Экспертиза показала, что по крайней мере часть патронов пригодна для стрельбы.

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#оружие
#мвд московской области
#уголовное дело
#мытищи
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В Приморье человек погиб под вылетевшими из грузовика бетонными плитами
РЕН ТВ: ДТП с перевозившим бетонные плиты грузовиком привело к смерти человека
27 февраля 2024, 04:22

Фото: iStock/Juan_Carlos_fotografia

Во вторник, 27 февраля, на дороге Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае произошло ДТП, в котором погиб человек, и ещё двое получили травмы. По сообщению краевого МВД, авария произошла в результате падения на дорогу бетонных плит, которые перевозил тягач.
Приморские полицейские пояснили, что железобетонные плиты вылетели из кузова большегруза Scania, который направлялся со стороны Дальнереченска в направлении посёлка Тигровый. Это спровоцировало ДТП с участием сразу трёх машин: Niva, Toyota Allion и Honda Shuttle, двигавшимися во встречном направлении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#грузовик
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#погибшие
#пострадавшие
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«Захид.net»: Во Львовской области военнослужащая зарезала другого солдата ВСУ
27 февраля 2024, 03:48

Фото: iStock/Maya_Shustov

Во Львовской области военнослужащая зарезала другого военного во время конфликта, пишет украинское издание «Захид.net».
Сообщается, что это случилось 9 февраля в палаточном городке одной из воинских частей. Уроженка Житомира, имеющая воинское звание солдат, во время внезапного конфликта ударила ножом в грудь другого военнослужащего, умершего на месте от колото-резаной раны груди. Пока неизвестно, что стало причиной конфликта.

О нападающей известно, что она ранее несудимая, холостячка и имеет на содержании троих детей. Военнослужащая является курсанткой учебного механизированного батальона одной из воинских частей.

Женщина была задержана и получила подозрение в совершении умышленного убийства.

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#нож
#убийство
#военные
#всу
#львов
#украина
#конфликт
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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
26 февраля 2024, 23:07

Фото: iStock/RamonCast

Агентство «Укринформ» сообщает о взрывах в городе Кривой Рог (Днепропетровская область) — родине украинского лидера Владимира Зеленского. А согласно данным украинских мониторинговых ресурсов, воздушная тревога звучит сейчас в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины.
Ранее назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Роман Мрочко сообщал также и о взрывах на территории Херсона.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#воздушная тревога
#харьков
#взрывы
#украина
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Под Челябинском задержанный напал на полицейского, а затем попытался скрыться
26 февраля 2024, 21:36

Фото: iStock/Yingko

Задержанный россиянин напал на полицейского в отделе, завладел его оружием и попытался скрыться, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, 52-летний житель Еманжелинска был арестован за кражу телефона.

Когда мужчину доставили в отделение полиции — он стал действовать решительно. Задержанный набросился на капитана полиции, выхватил у него оружие и ринулся к выходу. Однако, далеко уйти преступники не удалось, прямо у дверей его задержал другой правоохранитель.

Пострадавшего полицейского доставили в хирургическое отделение городской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом ноги.

Теперь задержанного за кражу обвиняют по ещё двум уголовным статьям: нападение на представителя власти и хищение оружия. Суммарно ему грозит до 25 лет лишения свободы.

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#кража
#челябинск
#полиция
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Росгвардия обнаружила схроны с оружием ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
26 февраля 2024, 21:05

Фото: iStock/Diy13

Сотрудники Росгвардии обнаружили схроны с украинским оружием в Херсонской и Запорожской областях, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ведомство.
Оружие Вооружённых сил Украины было спрятано в металлических трубах.

«Всего обнаружили три автомата Калашникова, более 20 гранат, 11 выстрелов к гранатомету, 10 снарядов различного калибра, более 4,5 тысячи патронов и килограмм тротила», — уточнил автор статьи.

Помимо этого, Росгвардейцам удалось обнаружить двоих мужчин, которые находятся в розыске. Их передали в руки следователям.

Напомним, ранее целый оружейный склад удалось обнаружить в гараже 53-летнего москвича. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#запорожская область
#херсонская область
#росгвардия
#оружие
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Три человека погибли под атакой белгородской села Почаево
26 февраля 2024, 20:47

Фото: iStock/trikolor

Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородское село Почаево, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители», — сообщил глава Белгородской области.

По его словам, в результате попадания устройства в автомобиль произошёл взрыв. Трое находившихся в машине строителя погибли от полученных травм.

Ещё три человека получили осколочные ранения разных частей тела, уточнил Гладков. В настоящий момент пострадавших госпитализируют в местные больницы, где им окажут всю необходимую медицинскую помощь.

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#белгород
#всу
#вячеслав гладков
#дрон
#погибшие
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В Петербурге задержали вандала, справившего нужду на «Медного всадника»
26 февраля 2024, 20:17

Фото: iStock/BrianAJackson

В Санкт-Петербурге задержали молодого человека, осквернившего памятник «Медному всаднику», об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Напомним, 25 февраля по интернету распространилось видео, на котором некий молодой человек справляет нужду на памятник, установленный на Сенатской площади. Происходящее снимал друг вандала на камеру мобильного телефона. Произошедшем заинтересовались правоохранительные органы. В отношении жителя Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

«Правонарушителем оказался 17-летний молодой человек, проживающий в Выборгском районе Петербурга», — прокомментировал ситуацию в ведомстве.

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#санкт-петербург
#вандализм
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В Индии поезд из 53 вагонов около 80 километров ехал без машиниста
26 февраля 2024, 20:02

Фото: iStock/denisgo

В Индии поезд из 53 вагонов с щебнем проехал без машиниста около 80 километров, об этом сообщает The Independent.
По информации СМИ, товарный поезд направлялся из города Джамму в штат Пенджаб. На станции Каута должна была произойти смена машинистов — он вместе с помощником вышел из вагона, после чего и случился инцидент.

53 нагружённых щебнем вагона понеслись по рельсам без машиниста. Остановить состав удалось примерно через 80 километров пути. Один из сотрудников железной дороги установил на рельсах деревянные блоки, которые смогли остановить поезд.

Предположительно, причиной случившегося стал оставленный ручной тормоз.

Как пишет Independent, в результате случившегося никто не пострадал.

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#поезд
#индия
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В Магадане пьяный угонщик попал в ДТП во время полицейской погони
В Магадане пьяный угонщик без прав попал в ДТП во время полицейской погони
26 февраля 2024, 19:01

Фото: iStock/z1b

Суд в Магадане отправил в спецприемник отдела полиции 36-летнего жителя города за угон автомобиля, ДТП и управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и без прав, сообщает управление ГИБДД по региону.
По данным управления, подсудимый, 36-летний местный житель, лишенный водительских прав, угнал чужой автомобиль, обнаружив его на улице Гагарина с ключами в замке зажигания. Владелец временно отлучился в магазин.

Через некоторое время мужчину на угнанном автомобиле заметили сотрудники ДПС. Нарушитель проигнорировал требования остановиться и попытался скрыться. В результате неудачного маневра он выехал с дороги на проспекте Карла Маркса и врезался в сугроб.

Суд решил поместить угонщика на 10 суток в спецприемник городского отдела полиции. Полиция возбудила уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.

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