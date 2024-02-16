МВД объявило в розыск редактора издания DOXA Меньшикову

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Марию Меньшикову, редактора издательства DOXA, признанного иноагентом и нежелательной организацией в России. Согласно базе данных МВД России, Мария Александровна Меньшикова, 17 марта 1994 года рождения, объявлена в розыск по одной из статей Уголовного кодекса РФ, сообщает РИА Новости.





Подробности уголовного дела, в рамках которого Мария Меньшикова была объявлена в розыск, не разглашаются.Ранее, по данным правоохранительных органов, редактор опубликовала запись в сообществе «Журнал DOXA» в социальной сети «ВКонтакте», которая, по мнению правоохранителей, оправдывала терроризм.В отношении Меньшиковой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ.