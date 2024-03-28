МВД: США выдали россиянина, обвиняемого в похищении своей дочери и насилии

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В Российскую Федерацию из США привезли россиянина Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении своей же дочери и её последующем истязании, сообщает МВД России.
«В результате взаимодействия правоохранительных органов РФ и США Алексей Смирнов был задержан на территории США и доставлен в Москву», — пояснили правоохранители.Они добавили, что Смирнов обманом увез дочь 2012 года рождения во Флориду, где систематически избивал, оскорблял и унижал её. В 2020 году против него возбудили уголовное дело об истязании, а потом объявили в международный розыск.
По словам дипломата, Казахстан дал согласие на российский запрос и отказал в просьбе об экстрадиции россиянина американской стороне.
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Артем Путинцев