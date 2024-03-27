МВД: В Подмосковье полицейский столкнулся сразу с четырьмя автомобилями

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В подмосковных Химках задержан сотрудник местного РОВД, причастный к столкновению сразу с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.
Как сообщили в ведомстве, 25 марта на улице Мира водитель «Ниссана» повредил три стоящих на парковке машины. Затем владелец иномарки столкнулся с двигавшимся мимо BMW и скрылся с места происшествия.
Правоохранители смогли быстро выяснить личность преступника, которым оказался сотрудник Сходненского отдела полиции города Химки. В подмосковном главке МВД заявили, что его уволят из органов и он предстанет перед законом. В настоящее время проводится служебная проверка всех обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде полицейские на патрульной машине сбили подростка на пешеходном переходе. К их чести, . сотрудники правопорядка сразу же вызвали на место происшествия скорую помощь.
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Правоохранители смогли быстро выяснить личность преступника, которым оказался сотрудник Сходненского отдела полиции города Химки. В подмосковном главке МВД заявили, что его уволят из органов и он предстанет перед законом. В настоящее время проводится служебная проверка всех обстоятельств происшествия.
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Артем Путинцев