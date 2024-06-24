Критика Шойгу, видео с трупами и авиакатастрофа: мятеж ЧВК «Вагнер» 24 июня 2023 года, гибель Пригожина

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Ровно год назад, 24 июня 2023 года, начался и почти сразу завершился мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который сам он называл «Маршем справедливости».
О событиях того страшного для россиян дня напоминает редакция «Радио 1».
Евгений Пригожин вёл внутриполитическую борьбу с действовавшим на тот момент руководством Минобороны РФ. Сначала ему запретили вербовать заключённых для пополнения личного состава ЧВК «Вагнер», а после перестали снабжать группировку Пригожина в Артемовске боеприпасами и снарядами в приоритетном порядке. Тогда глава ЧВК начал публично критиковать Сергея Шойгу, который на тот момент был министром обороны РФ и требовать боеприпасы. Он также показывал на видео тела своих бойцов, которые погибли, по словам Пригожина, из-за острой нехватки боеприпасов. Он яростно требовал отставки Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Добиться успеха подобными действиями Пригожину не удалось. Такое поведение принесло обратный эффект: его поставили перед фактом о необходимости заключения его бойцами контрактов с Минобороны, что означало фактическое лишение Пригожина личной армии.
Также за несколько дней до мятежа Пригожин обвинил российскую армию в ударе по их тыловому лагерю, продемонстрировав странную видеозапись.
В ночь с 23 на 24 июня Пригожин вместе с несколькими тысячами бойцов ЧВК «Вагнер» и многими командирами начал свой мятеж или, как он сам называл, «Марш справедливости». Не встречая сопротивления, вагнеровцы пресекли административную границу Ростовской области. Колонны мятежников состояли из танков, систем ПВО, БМП и артиллерии. Основной ареной разворачивающихся событий стал Ростов-на-Дону и окрестности расположенного там штаба ЮВО. Именно оттуда колонны ЧВК «Вагнер» направились в сторону Москвы разными дорогами.
Тогда произошло несколько локальных боёв, в результате которых авиация Минобороны поразила несколько автомобилей мятежников, в свою очередь системы ПВО ЧВК «Вагнер» сбили самолеты и вертолеты ВС РФ. При этом многие из сбитых машин вообще не принимали участие в подавлении мятежа. Тогда погибли восемь членов экипажа Ил-22 из Ивановской области и два пилота вертолетов Ка-52 из Псковской области, семьям которых впоследствии Пригожин пообещал выплатить немаленькие деньги.
Так, техника ЧВК «Вагнер» ехала к Москве, а власти силами коммунальщиков перекапывали дороги и выставляли заслоны Росгвардии по пути следования вагнеровцев.
Одними из первых Пригожина попытались образумить Сергей Суровикин, который на тот момент был заместителем командующего ОГВ и первый заместитель начальника ГУ ГШ генерал-лейтенант Владимир Алексеев – товарищи главы ЧВК «Вагнер».
Они призывали его руководствоваться здравым смыслом, остановиться и прекратить бунт. Однако и они не смогли достучаться до Пригожина.
Практически добравшись до Москвы, Пригожин развернул своих бойцов и технику. К тому моменту он, возможно, понял, что его ставка на поддержку внутри страны провалилась и добиться поставленных целей силовым путем, а потом вернуть всё как было, уже не получится. При этом он понимал, что в случае гражданской войны он потерпит поражение и согласился остановить мятеж.
Тогда в переговорах принял участие белорусский президент Александр Лукашенко, который предложил Пригожину и его бойцам добровольно отправиться в ссылку в Белоруссию и расформировку ЧВК «Вагнер» взамен на отсутствие уголовного преследования мятежников.
29 июня президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Пригожиным. На мероприятии присутствовали 35 человек — все командиры отрядов и руководство ЧВК «Вагнер». Подробности разговора публике не предоставили, однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин на встрече дал оценку событий 24 июня, выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудового применения. Мероприятие длилось три часа.
Есть мнение, что на встрече с Путиным Пригожин не просто изложил свою версию происходящего в зоне СВО, но и передал президенту некую папку с документами, где были расписаны многие детали, касающиеся реального положения на фронте. Именно эти документы могли стать причиной чисток в Минобороны РФ в текущем году.
А потом, спустя два месяца после «Марша справедливости», 23 августа, Пригожин погиб в авиакатастрофе во время перелёта из Москвы в Санкт-Петербург. На борту самолета, который потерпел крушение в Тверской области, находились Пригожин, руководитель ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, оператор и личная охрана главы Пригожина. Все пассажиры борта и члены экипажа погибли.
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Предпосылки мятежа Пригожина или «Дайте снаряды ЧВК «Вагнер»»
Евгений Пригожин вёл внутриполитическую борьбу с действовавшим на тот момент руководством Минобороны РФ. Сначала ему запретили вербовать заключённых для пополнения личного состава ЧВК «Вагнер», а после перестали снабжать группировку Пригожина в Артемовске боеприпасами и снарядами в приоритетном порядке. Тогда глава ЧВК начал публично критиковать Сергея Шойгу, который на тот момент был министром обороны РФ и требовать боеприпасы. Он также показывал на видео тела своих бойцов, которые погибли, по словам Пригожина, из-за острой нехватки боеприпасов. Он яростно требовал отставки Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Добиться успеха подобными действиями Пригожину не удалось. Такое поведение принесло обратный эффект: его поставили перед фактом о необходимости заключения его бойцами контрактов с Минобороны, что означало фактическое лишение Пригожина личной армии.
Также за несколько дней до мятежа Пригожин обвинил российскую армию в ударе по их тыловому лагерю, продемонстрировав странную видеозапись.
Мятеж или «Марш справедливости» Пригожина
В ночь с 23 на 24 июня Пригожин вместе с несколькими тысячами бойцов ЧВК «Вагнер» и многими командирами начал свой мятеж или, как он сам называл, «Марш справедливости». Не встречая сопротивления, вагнеровцы пресекли административную границу Ростовской области. Колонны мятежников состояли из танков, систем ПВО, БМП и артиллерии. Основной ареной разворачивающихся событий стал Ростов-на-Дону и окрестности расположенного там штаба ЮВО. Именно оттуда колонны ЧВК «Вагнер» направились в сторону Москвы разными дорогами.
Тогда произошло несколько локальных боёв, в результате которых авиация Минобороны поразила несколько автомобилей мятежников, в свою очередь системы ПВО ЧВК «Вагнер» сбили самолеты и вертолеты ВС РФ. При этом многие из сбитых машин вообще не принимали участие в подавлении мятежа. Тогда погибли восемь членов экипажа Ил-22 из Ивановской области и два пилота вертолетов Ка-52 из Псковской области, семьям которых впоследствии Пригожин пообещал выплатить немаленькие деньги.
Так, техника ЧВК «Вагнер» ехала к Москве, а власти силами коммунальщиков перекапывали дороги и выставляли заслоны Росгвардии по пути следования вагнеровцев.
Попытки успокоить Пригожина во время мятежа
Одними из первых Пригожина попытались образумить Сергей Суровикин, который на тот момент был заместителем командующего ОГВ и первый заместитель начальника ГУ ГШ генерал-лейтенант Владимир Алексеев – товарищи главы ЧВК «Вагнер».
Они призывали его руководствоваться здравым смыслом, остановиться и прекратить бунт. Однако и они не смогли достучаться до Пригожина.
Конец бунта и причастность к этому Лукашенко
Практически добравшись до Москвы, Пригожин развернул своих бойцов и технику. К тому моменту он, возможно, понял, что его ставка на поддержку внутри страны провалилась и добиться поставленных целей силовым путем, а потом вернуть всё как было, уже не получится. При этом он понимал, что в случае гражданской войны он потерпит поражение и согласился остановить мятеж.
«Понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — заявил тогда Пригожин.
Тогда в переговорах принял участие белорусский президент Александр Лукашенко, который предложил Пригожину и его бойцам добровольно отправиться в ссылку в Белоруссию и расформировку ЧВК «Вагнер» взамен на отсутствие уголовного преследования мятежников.
Встреча Пригожина с Путиным через пять дней после мятежа
29 июня президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Пригожиным. На мероприятии присутствовали 35 человек — все командиры отрядов и руководство ЧВК «Вагнер». Подробности разговора публике не предоставили, однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин на встрече дал оценку событий 24 июня, выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудового применения. Мероприятие длилось три часа.
Есть мнение, что на встрече с Путиным Пригожин не просто изложил свою версию происходящего в зоне СВО, но и передал президенту некую папку с документами, где были расписаны многие детали, касающиеся реального положения на фронте. Именно эти документы могли стать причиной чисток в Минобороны РФ в текущем году.
Гибель Пригожина
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Элина Позднякова