На Алтае найдено тело туриста из Омска, утонувшего 22 июля

01 августа 2025, 15:41

Фото: iStock/Lemon_tm

В реке Катунь в Чемальском районе Республики Алтай обнаружено тело жителя Омска, которого унесло сильным течением 22 июля, сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС.





По данным спасателей, в день трагедии мужчина отдыхал у устья реки Эдиган, неподалёку от Ороктойского моста. Поисковые работы проводили трое спасателей с использованием техники, обследуя берег вниз по течению, однако тогда результатов не было.



Тело погибшего передано следственным органам. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

