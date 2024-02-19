На базе подготовки сборных России в Новогорске обвалилась крыша бассейна

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В учебно-тренировочном центре «Новогорск» в Химкинском городском округе Московской области обвалилась крыша бассейна для синхронного плавания. Объект является ведущей федеральной спортивной базой, где сборные России готовятся к международным соревнованиям.
Сейчас почти во всех видах спорта российские атлеты отстранены от международных стартов. Однако сотрудники спортивных федераций уверены, что спортсмены должны поддерживать форму, так как изоляция неминуемо закончится и необходимо соответствовать высоким международным стандартам в своих спортивных дисциплинах.
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Александр Бойцов