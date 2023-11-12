На бизнес-тренера Шабутдинова написали новое заявление о мошенничестве

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Житель Москвы написал заявление в полицию на известного бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвинив его в мошенничестве на 1,6 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что 29-летний москвич решил открыть бизнес, для чего приобрёл несколько курсов обучения от блогера. По прохождении этих занятий он понял, что никакого эффекта от них не последовало. Придя с претензией к сотрудникам «Лайк Центра», основателем которого является Шабутдинов, молодой человек услышал лишь фразу «Так бывает».
В итоге, чтобы вернуть потраченные 1,6 млн рублей мужчина обратился в полицию.
Напомним, что в отношении Шабутдинова уже возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Он был задержан в аэропорту Москвы 3 ноября. В настоящее время постановлением Таганского суда он находится по арестом до 16 декабря. Обманутые им россияне заключили договоры, сумма которых варьируется от 100 тыс. до 1,9 млн рублей.
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Анастасия Чинкова