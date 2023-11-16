На Чукотке восстановили связь после аварии

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Утром в четверг после аварии на подводной волоконно-оптической линии связи на территории Камчатки, услуги связи были полностью восстановлены на Чукотке, сообщили из департамента промышленности Чукотского автономного округа.
«Повреждение на магистральной линии связи устранено. Полный доступ к услугам связи восстановлен с 09:01 местного времени 16 ноября (00:01 по московскому времени)», — говорится в официальном сообщении.Ранее в среду правительство Чукотского автономного округа информировало о частичном прекращении связи в Камчатском крае из-за повреждения наземной части подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на территории полуострова.
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