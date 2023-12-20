На Кубани избрали меру пресечения мужчине, который до смерти забил щенка

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Жителю хутора Краснооктябрьский, который до смерти избил щенка на глазах у детей, избрали меру пресечения, об этом сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.
По информации ведомства, 51-летний местный житель взял щенка за лапы и несколько раз ударил его об асфальт. Мёртвого щенка он швырнул в мусорный бак. Отмечается, что всё случилось рядом с магазином, за происходящим наблюдали дети.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.
В настоящий момент следователи завершили сбор доказательных фактов и перенаправили дело россиянина в суд. По этой статье живодёру может грозить до пяти лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева